- Rareș Bogdan, liderul europarlamentarilor romani din grupul PPE, a declarat miercuri seara, la B1 TV, ca președinta noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, este o plagiatoare și a anunțat ca ”nu vom vota altceva decat ne dicteaza conștiința”.”E dureros, și trebuie s-o spunem pentru ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, marti seara, pe Ursula von der Leyen pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene. "O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca presedinte al Comisiei Europene. Astept cu nerabdare o cooperare stransa pentru o Europa mai puternica",…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitari, marti seara, Ursulei von der Leyen, dupa ce a fost aleasa presedinte al Comisiei Europene. Iohannis a aratat ca asteapta cu nerabdare sa colaboreze pentru o Europa mai puternica.

- Ursula von der Leyen va deveni prima femeie la presedintia Comisiei Europene, in urma votului eurodeputatilor de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a fost aleasa președinte al Comisiei Europene, cu 383 de voturi. Pentru a caștiga funcția, avea nevoie de minimum 374 de voturi. 327 de voturi au fost…

- Parlamentul European va supune la vot in acesta seara candidatura Ursulei von der Leyen la presedintia Comisiei Europene. Politicianul german este ministru in exercitiu al Apararii si unul dintre liderii Uniunii Crestin-Democrate.

- "Cu siguranta vom vota PENTRU. Ministrul german al Apararii promite ca daca va fi validata in funcția de președinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni, o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul…

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- „Am avut discuții pe teme de politica interna, pe tema de politica europeana și de asemenea am avut un inceput de discuție referitor la campania pentru aprezidențiale, in sensul in care PNL susține candidatura lui Iohannis. In ceea ce privește temele de politica interna, am discutat legat de proiectul…