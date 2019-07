Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania in dosarul incendiului de la „Maternitatea Giulești”. Statul roman trebuie sa ii plateasca Florentinei Cirstea, asistenta condamnata in acest caz, daune morale in valoare de 5.000 de euro pentru incalcarea articolelor privind justificarea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania in cazul asistentei Florentina Cirstea, condamnata la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare in dosarul incendiului de la Maternitatea Giulesti in care sase nou-nascuti au murit si alti cinci au fost ranit. Statul roman a fost…

- Toata memoria presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul agriculturii este sigilata intr-un seif de peste o tona, care se afla la cabinetul ministrului, a declarat ministrul Petre Daea. „In acest seif avem memoria celor sase luni de zile in care Romania a detinut presedintia Consiliului…

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a spus ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Lovitura crunta primita in instanța de procurorii Marius Bulancea – considerat “mana dreapta” a Laurei Codruța Kovesi in DNA – și Ana Dana. Tribunalul București a exclus toate interceptarile din dosarul in care Sorin Ovidiu Vantu este acuzat de cumparare de influența, pe motiv ca i-ar fi dat 1 milion…

- Trei zile. De atat a avut nevoie procurorul general Bogdan Licu ca sa ceara primele masuri in cazul scandalos din Mehedinți, provocat de o subalterna a sa, șefa Secției de Urmarire Penala din cadrul Parchetului Curții de Apel Craiova, care a abuzat o fetița de 8 ani și a tarat-o pe asfalt pentru a o…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…