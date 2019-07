Primarul orasului Cavnic, Vladimir Petrut, s-a inscris in PNL, dupa ce a activat mai multi ani in PSD Maramures, fiind exclus in urma cu mai mult timp pentru ca solicita insistent demisia fostului lider social-democrat Liviu Dragnea.

Adeziunea la PNL a fost semnata vineri, in cadrul unei conferinte de presa, la care a participat si presedintele filialei locale, Ionel Bogdan, informeaza agerpres.ro.

Primarul orasului Cavnic, Vladimir Petrut, a declarata ca prin…