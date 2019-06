In ceea ce priveste lotul 2, intre Alba Iulia si Aiud, ministrul Transporturilor le-a spus constructorilor ca le va rezilia contractul, in situatia in care in urmatoarele doua saptamani nu se vor mobiliza si nu vor angaja subcontractori romani. Intrebat de jurnalisti daca lotul 1, intre Sebes si Alba Iulia, va fi gata pana la finele lui 2019, Razvan Cuc a raspuns afirmativ.

'Da. (...). Lotul 1 va fi dat in circulatie total', a spus ministrul Transporturilor.

La randul sau, directorul general al CNAIR a declarat ca lotul 1 va fi deschis circulatiei pana la sfarsitul acestui an.…