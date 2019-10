Loteria Română a acordat câştiguri totale de peste 162,69 milioane de euro, în primele nouă luni Loteria Romana a acordat in primele noua luni ale anului in curs peste 4,68 milioane de castiguri, a caror valoare totala a depasit 162,69 milioane euro. Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale Loteria Romana, in luna septembrie a acestui an, la jocurile automatizate pe care le organizeaza aceasta s-au acordat 528.031 castiguri in valoare totala de peste 84,60 milioane de lei (peste 17,80 milioane de euro). Astfel, la Loto 6/49 s-au inregistrat 81.436 de castiguri, in valoare totala de peste 4,86 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc au fost 901 castiguri, a caror valoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 528.031 castiguri in valoare totala de peste 84,60 milioane de lei (peste 17,80 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 81.436 de castiguri,…

- Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de castiguri, in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro, in primele opt luni ale acestui an, informeaza compania. Numai in luna august 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 501.885 de castiguri,…

- Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de castiguri, in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro, in primele opt luni ale acestui an, informeaza compania. Numai in luna august 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 501.885 de castiguri,…

- In primele opt luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de caștiguri in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro. In luna august a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 501.885 de caștiguri in valoare totala de…

- In luna august a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 501.885 de castiguri in valoare totala de peste 83,70 milioane lei (peste 17,72 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 - La Loto 6/49 s-au inregistrat 63.950 de castiguri, in…

- Bazinul de inot la standarde europene de pe malul Borcei este aproape gata. Investitia, care se ridica la peste 6 milioane de lei, este realizata prin Compania Nationala de Investitii. Autoritatile locale au anuntat ca au inceput deja primele probe la bazinul de inot didactic.

- Potrivit sursei citate, in luna iulie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 475.247 de castiguri in valoare totala de peste 82,95 milioane de lei (peste 17,52 milioane de euro). Astfel, la Loto 6/49 s-au inregistrat 49.793 de castiguri, in valoare…

- Joi, 1 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 19.152 de castiguri, in valoare totala de 1.135.788,65 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in…