- Anamaria Prodan a dezvaluit cum decurg intalnirile cu partenerul ei de viața, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, atunci cand se revad dupa o perioada lunga in care au stat desparțiți. "Eu și Laur ne-am gasit numai bine, pentru ca suntem amandoi foarte romantici! Pentru noi, atunci cand vine…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din tara, iar Alex Velea este un barbat norocos. Vedeta isi surprinde fanii cu fotografii incendiare, iar fanii sunt in delir de fiecare data cand o vad.

- Loredana Groza are aproape 50 de ani și un fizic de invidiat. Multele ore petrecute in sala de sport și alimentația sanatoasa au dat rezultate, iar acest lucru se vede in ultima imagine cu interpreta, publicata pe contul de socializare. Loredana s-a pozat in sala de sport, iar abdomenul ei bine lucrat…

- Viteza la internet este un aspect foarte important al unei țari sau a unei regiuni pentru ca faciliteaza munca rapida și reduce timpul inutil de așteptare. Romania se clasa in topul celor mai bune viteze de descarcare avand și unele dintre cele mai mici abonamente de inetrnet pe fix și pe mobil.

- Carmen Bruma le inspira pe multe tinere din Romania cu pozele sale din vacanța, dar și cu sfaturile pentru un stil de viața sanatos. Vedeta și-a aratat corpul super tonifiat in cele mai recente imagini postate pe Instagram.