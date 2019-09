Localități din Timiș, afectate de întreruperea apei Saptamana incepe cu intreruperi in furnizarea apei, in Timiș. Mai multe localitați vor fi afectate de intreruperile programate de Aquatim. Luni, 16 septembrie, dar și marți, 17 septembrie, se va intrerupe furnizarea apei in Cerneteaza, intre orele 9.00 – 15.00, pentru lucrari de modernizare la gospodaria de apa. De altfel, in perioada 16-20 septembrie, in […] The post Localitați din Timiș, afectate de intreruperea apei appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

