Livrarea de arme către Arabia Saudită, blocată de Senatul american Mai multi congresmeni republicani s-au alaturat opozitiei democrate si au votat trei rezolutii impotriva acestor contracte de armament, ce au o valoare totala de 8,1 miliarde de dolari si care au fost aprobate de Trump prin invocarea unei situatii de urgenta provocate de Iran, procedura prin care el a incercat sa ocoleasca aprobarea Congresului. Cele trei rezolutii vor merge la un alt vot in Camera Reprezentantilor, unde opozitia democrata are majoritate, insa Trump a avertizat ca se va opune prin veto acestor rezolutii. Senatul ar putea neutraliza acest veto, dar pentru aceasta este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea rebelilor houthi din Yemen a lansat un nou atac cu drona care a avut ca ținta aeroportul regional Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat luni postul Al-Masirah TV, detinut de acestia, relateaza Reuters citat de Mediafax.Arabia Saudita nu a confirmat în mod oficial atacul. Militantii…

- Douazeci si sase de pasageri de diferite nationalitati au fost raniti miercuri de un proiectil lansat de insurgenti houthi din Yemen in zona de sosiri a aeroportului Abha, din sud-vestul Arabiei Saudite, transmite presa internationala.

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…

- Arme fabricate in Franța, inclusiv tancuri, vandute Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, sunt folosit in razboiul civil din Yemen, deși Parisul susține ca, din cate știe, echipamentul militare francez este folosit doar in scopuri defensive, dezvaluie site-ul de investigații Disclose potrivit…

- Camera Reprezentanților a adoptat joi un proiect care prevede ca Statele Unite nu vor mai acorda asistența coaliției formate din Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite in razboiul din Yemen, potrivit Mediafax citand Al Jazeera.

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o rezolutie prin care cere incetarea sprijinului SUA pentru coalitia militara condusa de Arabia Saudita in Yemen, respingand politica presedintelui Donald Trump fata de Riad, transmit Reuters, dpa si AFP, potrivit Agerpres. Rezolutia,…

- Statele Unite au autorizat companiile americane sa vanda tehnologie nucleara preliminara si asistenta Arabiei Saudite, a declarat joi secretarul pentru energie Rick Perry, in pofida criticilor unor membri ai Congresului, ingrijorati ca Riadul ar putea incerca sa obtina arma atomica, transmit AFP si…