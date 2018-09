Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop afirma ca articolul despre care vorbeste liderul UDMR Kelemen Hunor, introdus intr-o ordonanta de ministrul Educatiei, e o reglementare care se poate aplica spre binele beneficiarului, in educatia lui. "Aceasta lege despre care vorbeste domnul Kelemen Hunor, de fapt articolul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca ministrul Educatiei nu a spus coalitiei despre ordonanta simpla privind predarea limbii romane in scolile cu predare in limba minoritatilor. Acesta a adaugat ca are asigurari de la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca problema va fi rezolvata.

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a declarat ca solutia pentru predarea limbii romane in scolile cu predare in limbile minoritatilor este ca invatatorul si profesorul de limba romana sa poata tine impreuna ora, in contextul criticilor UDMR privind masurile Executivului in domeniul educatiei.

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, s-a prezentat, joi, la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), unde a fost audiat dupa ce a declarat ca Forumul Germanilor este continuatorul unei organizatii naziste. Senatorul PSD sustine ca nu a jignit pe nimeni.

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis a condus o organizatie care este un “continuator” al unui grup nazist, fostul ministru al Educatiei spunand ca are aceste informatii „de pe net”.

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost Ministru al Educatiei, spune ca este normal demersul premierului V.V. Dancila care a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana despre protestele din Romania – plina de lucruri false. Pop spune ca "e absolut...

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, miercuri, ca nu exista nicio prevedere in Codul penal care sa ii serveasca lui Liviu Dragnea, iar opoziția minte și dezinformeaza. Fostul ministru al Educației a mai susținut, la RFI, ca „abuzul in serviciu a fost clar preluat de la ceea ce a propus Consiliul Superior…