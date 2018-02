Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, joi, ca nu considera ca se va ajunge la o greva generala in invatamant, deoarece sunt bani in bugetul Educatiei pentru anul 2018, iar acestia acopera toate cresterile salariale, adaugand ca nu ii este clar motivul nemultumirilor.

- 'Am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru vot, sunt convins ca tot ceea ce ne-am angajat in programul de guvernare vom pune la punct si prin Comisia de invatamant din Senat', a raspuns Pop unei intrebari pe aceasta tema. Intrebat daca vede aceasta functie ca pe…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Ecaterina Andronescu a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de invatamant exact cu fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, potrivt unor surse Hotnews.ro, din PSD. Decizia a fost luata in cadrul sedintei grupului senatorilor PSD de luni, la care a participat si Liviu Dragnea. Senatoarea…

- Reglare de conturi și in PNL, la inceput de sesiune parlamentara. Daniel Zamfir, care a intrat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, a fost schimbat de la șefia comisiei economice din Senat, iar Raluca Turcan, apropiata a peședintelui PNL, s-a impus, la vot, la șefia grupului deputaților liberali,…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Contestatarii lui Dragnea, inlaturați din funcții: Nicolae Badalau pierde postul din conducerea Senatului, el urmand sa fie inlocuit cu Adrian Țuțuianu. Nu este prima victima a luptei din interiorul PSD, dupa criza declanșata de fostul premier Mihai Tudose. Și Ecaterina Andronescu a pierdut șefia comisiei…

- Evoluția ultimelor evenimente in cadrul PSD da frau liber la pronosticuri. Unii zic ca Dragnea va matura de acum tot ce sta in cale, alții prevad inceputul sfarșitului. Sincer, daca infractorul asta nu ar fi președintele partidului de guvernamant, m-ar durea in cot de ceea ce se intampla. Cum insa deciziile…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Daca va uitați pe site-ul Senatului, o sa observați ca Liviu Pop nu a intrat din decembrie 2016 in Parlament, ci din 20 februarie 2017. Orice alt senator a intrat in Parlament, in actualul mandat, in 21 decembrie 2016. Inițial, Liviu Pop nu intrase in Senat, in urma alegerilor parlamentare…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de Invatamant de la Senat cu fostul sef de la Educatie, Liviu Pop, au precizat surse din PSD. Hotararea a fost luata, luni, in cadrul sedintei grupului senatorilor social-democrati.

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de invatamant cu fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, au precizat surse din PSD pentru HotNews.ro. Decizia a fost luata in cadrul sedintei grupului senatorilor PSD de luni, la care a participat si Liviu Dragnea.

- Propunerea ca Liviu Pop sa ocupe in aceasta sesiune parlamentara, care incepe joi, functia de presedinte al Comisiei de invatamant a fost facuta de liderul de grup Serban Nicolae, fiind supusa la vot. Votul a fost secret. Comisia de invatamant din Senat este esentiala, intrucat Senatul este camera decizionala…

- Rectorul Universitații din Suceava, Valentin Popa, a fost votat de Comitetul Executiv Național pentru funcția de ministru al Educației, in locul lui Liviu Pop. UPDATE ora 12.30 Valentin Popa a primit votul Comitetului Executiv Național al PSD, pentru portofoliul de la Educație. De altfel, PSD București…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

- Anuntul a fost facut chiar de ministrul Educatiei, Liviu Pop, care sustine ca astfel se vor face economii. Guvernul a emis in decembrie Ordonanta de Urgenta nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 prin care scolile sunt obligate sa reduca cheltuielile, iar comasarea acestora se pare ca este una dintre masurile…

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Comitetul National al PSD se va reuni, astazi, la ora 16.00, pentru a decide componenta noului Guvern, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii Executivului si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit declaratiilor…

- Comitetul National al PSD se va reuni, luni dupa-amiaza, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit…

- Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati. In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent,…

- Luni se decide componenta Guvernului Dancila CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.…

- Vesti imense pentru toti profesorii. Chiar daca nu mai este sigur ca va fi ministru in cabinetul Vioricai Dancila, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit bomba serii. In direct la Romania TV, Pop i-a anuntat pe profesori ca vor primi vouchere de vacanta pentru 2018 chiar de Ziua Indragostitilor.Citește…

- Pe lista celor care nu vor mai face parte din guvernul Dancila, potrivit surselor politice, se afla ministrul Transporturilor, Felix Stroe, acesta fiind unul dintre susținatorii lui Mihai Tudose in conflictul acestuia cu șeful PSD. Portofoliul de la Transporturi este dorit de președintele executiv…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern „pe persoana fizica”, ci a fost…

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile…

- La 1 februarie am putea avea un guvern nou, funcțional. Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern, care va avea in componența și nume din Executivul Tudose. ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca din Guvern. De asemenea, se va face loc unor…

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din Alexandria a fost decorata, alaturi de alte 5 instituții de invațamant din țara, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer, cu prilejul a 150 de ani de la inființare. Decorațiile au fost oferite la propunerea…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- De asemenea, copiii nu sunt obligați sa poarte uniforma și nu pot fi pedepsiți prin note „In unitațile de invațamant se asigura dreptul fundamental la invațatura și este interzisa orice forma de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. In unitațile de invațamant sunt interzise…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora. De asemenea, efectuarea serviciului pe școala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coerciție…

- „Educatia e gratuita conform Constitutiei. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, copilul nu plateste nimic”, „Parintii sa nu isi trimita copiii in scolile nesigure!”, tiparirea unui manual de sport, schimbarea structurii Bacalaureatului prin sustinerea examenelor…

- Cazul Virgil Rau, ziua a noua. In timp ce ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat ca, la 3 ianuarie, va trimite Corpul de Control la Centrul de Excelența din volei de la Baia Mare, pentru a investiga comportamentul antrenorului acuzat de abuzuri fizice și psihice, conducerea Federației Romane de Volei…

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…

- Sergiu Novac, elev in clasa a X-a al Colegiului National „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, laureat al Olimpiadei Internationale pluridisciplinare Tuymaada, a fost premiat de Ministerul Educației și Senatul Romaniei, alaturi de profesoara sa Adriana Mariș. La festivitatea de premiere a olimpicilor…

- Show in Senat la legile justitiei. Un senator clujean a impartit cartea „Ferma animalelor" Un senator clujean a fost si joi unul dintre principalii protagonisti ai protestelor inedite ale opozitiei din Parlamentul Romaniei. Senatul, ca si camera decizionala, a dat miercuri si joi votul final…

- Fostele cladiri de scoli, inchise din diferite motive si care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administratiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritatile locale ca sedii…

- Fostele cladiri de școli, inchise din diferite motive și care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administrațiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galați, ministrul Educației, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritațile…

- Elevii de la Scoala Gimnaziala Paun, din comuna Barnova, vor putea sa isi desfasoare cursurile intr-o scoala noua. La inaugurarea oficiala, care a avut loc sambata, au participat ministrul Educatiei, Liviu Pop, dar si deputatul Camelia Gavrila, in calitate de presedinte a Comisiei pentru invatamant,…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, și ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat marți, 14 noiembrie, la Palatul Parlamentului, contractul de finanțare privind derularea proiectului strategic "Curriculum relevant, educație deschisa pentru toți" (CRED). Proiectul,…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- Președintele Comisiei pentru invațamant din Senat, Ecaterina Andronescu, considera ca programa școlara este prea aglomerata, mai ales la clasele mici, cand copiii au o limita in ceea ce privește oboseala.

- Liviu Pop, ministrul Educatiei, a declarat ca exista o discutie despre introducerea unei noi sesiuni de Bacalaureat. Acesta considera ca ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”.

- Liviu Pop sustine ca isi acorda nota 7 "sau chiar mai putin" pentru activitatea de ministru, precizand ca acorda si sistemului de educatie aceeasi nota, din cauza ca se confrunta cu mai multe probleme, informeaza Romania TV.Imi dau nota 7, poate chiar mai putin. Nu ar fi normal sa imi dau o nota mai…

