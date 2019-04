Stiri pe aceeasi tema

- Doi ministri vor pleca din Guvern, iar inlocuitorii lor ar putea fi anuntati chiar vineri. Este vorba despre Rovana Plumb si Natalia Intotero, care sunt pe lista PSD pentru europarlamentare si vor renunta la functii pentru a se implica in campania electorala. Sunt tensiuni, insa, la Palatul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu a discutat cu premierul Viorica Dancila și nici cu președintele PSD Liviu Dragnea despre o remaniere guvernamentala, in contextul in care doi miniștrii ai PSD candideaza la europarlamentare, potrivit mediafax.„Problema remanierii e in primul…

- Social-democratii se vor reuni, saptamana viitoare, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a decide remanierea ministrilor Rovana Plumb si Natalia Intotero, aflate pe locuri eligibile, la aegerile europarlamentare din luna mai. Tot saptamana viitoare, partidul va organiza un miting de…

- Social-democrații pun presiune pe Tudorel Toader și îl amenința cu remanierea daca nu semneaza ordonanțele dorite de Liviu Dragnea în ședința de Guvern programata la ora 16:00. De altfel, Tudorel Toader și Viorica Dancila au discutat marți, timp de trei ore, în biroul lui Dragnea de…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…

- PSD ia in calcul sa faca o remaniere inainte de europarlamentare, susțin surse social-democrate. Vizați ar fi miniștrii care candideaza la alegerile din 26 mai, Rovana Plumb și Natalia Intotero, insa miza cea mare este schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader. Informația apare…

- PSD amana luarea unei decizii in ceea ce il privește pe Tudorel Toader. In ședința social-democraților ar fi trebuit sa stabileasca daca il mai susțin pe ministrul Justiției. Deocamdata, nu s-a discutat nimic despre Tudorel Toader. Social-democrații i-au oferit doua soluții: fie va fi remaniat, fie…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca cere public coalitiei de guvernare sa abroge de indata OUG 7 referitoare la legile justitiei. "Ii solicit public domnului Liviu Dragnea, doamnei Viorica Dancila, domnului Tudorel…