Liviu Dragnea, NUNTĂ. Anunț despre CĂSĂTORIE Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu actuala iubita. In momentul respectiv, Dragnea a precizat in ceea ce privește acutuala sa iubita ca: "sper sa nu ramana așa", insinuand ca are de gand sa o ceara de soție. "Nu ma mai sperie. Am vorbit și cu copiii, cu fosta mea soție, cu actuala mea iubita. Sper sa nu ramana așa, "actuala mea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sofia-Loredana Pașcuța a fost vazuta ultima data in 12 decembrie. Foto: IPJ Timis © Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme. Și-a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani. De atunci nu s-a mai intors, iar femeia a cerut ajutorul…

- Desi a terminat liceul, ulterior s-a inscris la facultate si se gandeste si la nunta, Nicole Cherry e curtata de multi barbati. Surprinzator este faptul ca inca nu a ales pe nimeni. Artista sustine ca nu are un iubit, insa asta nu o impedica sa se gandeasca la cum va arata nunta ei.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca e pe faras. Din informatiile obtinute de National, Dragnea se gaseste in fata unui puci de ultim moment, miscare de trupe coordonata de nume grele precum Ioan Rus si Niculae Badalau. Nu ar fi vorba, insa, de o inlaturare a liderului social-democrat de la varful…

- Cristian Gațu, reproș catre clasa politica: Am și eu un of, nu avem o sala polivalenta in Capitala; Sa faca și ei congrese, dar sa putem organiza și competiții spertive, a spus fostul handbalist, el aratand ca, deși a vorbit și Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au fost ”trecuți in programul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a devenit nervos, joi, atunci când a fost întrebat de presa în legatura cu dosarele sale. Iata, în clipul video de mai jos, cum s-a rastit șeful PSD la jurnaliști. De asemenea, Dragnea a acuzat presa ca-i rastalmacește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca a avut o ''discuție de suflet'' și ''despre suflet'' cu pensionarii social-democrați, care s-au reunit la Palatul Parlamentului in Consiliu Național. Dragnea a participat joi, alaturi de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Geanina Manea, fosta partenera de viata a lui Petru Mircea, a rupt tacerea si a spus totul despre despartirea de acesta. Artista a vorbit pentru prima data despre motivele separarii de sotul Madalinei Manole, dar si despre planurile de nunta.

- UPDATE 18,00: Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ajuns marți seara la DNA, unde procurorii l-ar putea anunța ca i se pune sechestru pe avere, informeaza Agerpres. La intrarea în cladire, Dragnea a fost primit atât cu aplauze din partea susținatorilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la Parlament, ca merge marti la DNA pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca procurorii anticoruptie instituie sechestru pe averea sa in vederea recuperarii prejudiciului in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, relateaza Romania TV.Liviu…

- Un consilier al presedintelui turc Recep Erdogan a dat de inteles ca Turcia ar putea lua in considerare o eventuala iesire din NATO. Yalcin Topcu, consilier sef al presedintelui, a declarat ca e timpul ca Parlamentul de la Ankara sa reconsidere statutul de membru al Aliantei Nord Atlantice.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, care saptamana trecuta a facut o escala neanuntata in Romania, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta precedenta a Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se…

- Cand l-a cunoscut pe Jeremy, Katie știa ca el a mai fpst casatorit și ca are un copil. Așa ca atunci cand a acceptat sa-i fie soție și-a dat seama ca micuțul Landon și mama lui vor face parte din viața ei, fie ca vrea, fie ca nu. Fosta soție a mirelui și actualul ei soț au fost invitați la nunta, situație…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca Sistemul incearca destabilizarea PSD și impunerea unui alt om la conducerea partidului. Dragnea considera ca cei care au pus in aplicare acest plan au pregatit și un om care sa preia partidul, insa a precizat ca ca aceștia ”s-au gandit greșit”. Citește…

- USR ii cere lui Liviu Dragnea sa iși dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și sa se ocupe de problemele pe care le are in justiție. Intr-o conferința de presa, președintele USR, Dan Barna, a precizat ca formațiunea pe care o conduce ii solicita liderului social-democrat sa demisioneze…

- Dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta lui Liviu Dragnea ca este suspect de cinci infractiuni in dosarul Tel Drum, liderul social-democrat mai primeste o lovitura din partea DNA. Fiul sau, Valentin, dar si fosta sotie a sefului PSD, Bombonica, ar putea sa fie chemati la audieri la DNA.Citeste…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul DNA. Procurorii au in lucru mai multe dosare care il vizeaza pe liderul social-democrat. Mai mulți susținatori, printre care și lideri ai PSD l-au așteptat pe Dragnea in fața sediului DNA. UPDATE 3: La ieșirea de la DNA, Liviu Dragnea a fost aplaudat de susținatorii adunați…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Antrenorul-revelație al acestui sezon din Serie A se insoara la vara. Dupa 7 ani de logodna cu Gaia Lucariello, Simone Inzaghi a cerut-o de soție. Tehnicianul lui Lazio ii va avea nași pe fratele sau, Pippo, și pe fosta soție, Alessia Marcuzzi, cu care are un copil, Tommaso! Gaia e talismanul lui Simone,…

- Gina Pistol, actuala iubita a lui Smiley a participat recent la un eveniment monden unde s-a intalnit cu fosta iubita a cantaretului, Laura Cosoi. Reactia pe care cele doua au avut-o cand s-au revazut a atras atentia tuturor celor prezenti.

- Fosta iubita a lui Vladimir Draghia a fost ceruta in casatorie in direct la tv. Ana Odagiu a avut parte de o surpriza de proporții din partea barbatului care a cucerit-o. Deși momentul a fost unul deosebit, artista a evitat sa ii dea raspunsul acestuia, preferand sa o faca intr-un cadru mai intim. …

- Presa mondena a aflat ca matușa designerului vestimentar a incetat din viața, dar cazul este unul suspect. Conform unor surse din anturajul lui Catalin Botezatu, citate de SpyNews, ambulanța solicitata sa ii acorde femeii primul ajutor a ajuns cu o intarziere de 20 de minute, fara defibrilator. Mai…

- Calin Geambașu a divorțat dupa cinci ani de relație și a refuzat sa se mai recasatoreasca, cu actuala iubita, care ii este alaturi de 10 ani. „Dupa șapte ani de discuții, prin cateva intrebari simple, am facut un set clar de lucruri asupra carora sa nu mai revenim asupra lor niciodata. Ea a avut un…

- Sandra Izbașa și Petrișor Ruge s-au impacat la mai bine de o luna de cand s-a spus ca au rupt orice legatura. Chiar daca se iubesc, fosta sportiva a recunoscut ca nu este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Sandra Izbașa și Petrișor Ruge formeaza un cuplu discret. Cei doi refuza sa iși expuna viața…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu crede ca masura impozitului zero pentru cei cu venituri sub 2.000 de lei va fi aplicata din 2018, dar a adaugat ca prin masurile fiscal-bugetare preconizate pentru anul viitor va exista aproape acelasi efect. "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi…

- Razvan Simion este un tatic foarte dedicat copiilor sai. Chiar daca nu mai este impreuna cu mama lor, prezentatorul Tv are grija ca intotdeauna sa fie alaturi de micuții lui la diferite evenimente importante.

- Jurnalista Alla Boțan despre care s-a tot vehiculat ca a fost iubita primarului suspendat Dorin Chirtoaca se marita. Pe rețelele de socializare au aparut tot mai multe poze cu jurnalista in rochie de mireasa.

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…

- "Trebuie sa recunosc asta. Sunt foarte putini in partid, de fapt nu am auzit pe nimeni sa aiba alta parere. DNA e dusmanul PSD", a punctat Liviu Dragnea. Presedintele PSD considera ca acest partid deranjeaza. "Avem o atitudine foarte romaneasca, avem un program de guvernare care produce lucruri…

- "Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, pe toata lumea", a declarat Liviu Dragnea. [citeste si] Amintim ca, tot joi, intrebat despre afirmatiile deputatului independent Victor Ponta, presedintele PSD a declarat: "Va mai spun si dumneavoastra,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in ultima perioada lucreaza foarte intens alaturi de Guvern la proiectul de buget pentru anul 2018 și a spus ca acesta ar putea fi prezentat in Parlament la 31 octombrie, dar se poate și cu o intarziere de cateva zile.”Nu eu iau toate deciziile care…

- Chris Jeanes, un tanar de profesie avocat din Londra, și-a cerut iubita in casatorie in cel mai neconvențional mod cu putința. Pe 15 octombrie, cuplul se indrepta spre Bali, intr-un avion al companiei AirAsia, insa aeronava a inceput sa piarda altitudine, fapt ce a condus la caderea maștilor de oxigen.…

- La mai bine de doi ani de cand a inceput povestea lor de iubire, care a fost presarata si de un scandal monstru cu politisti, Laura Dinca si Cristian Boureanu formeaza un cuplu extrem de unit. Recent, Laura Dinca a implinit o frumoasa varsta, iar iubitul ei i-a fost alaturi si i-a oferit daruri speciale.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat miercuri, la Parlament, ca nu a urmarit la televizor ceremonia de depunere a juramantului de investitura a noilor ministri, care a avut loc cu o zi in urma la Palatul Cotroceni, dar acest lucru nu inseamna ca nu ii sustine pe acestia. "I-am votat, i-am sustinut…

- Zilele trecute, Marcel Toader a primit hotararea de divort. Actuala sotie sustine ca a fost snopita in bataie si sechestrata. Dupa ce a primit aceasta hotarare, Marcel a decis sa mearga la o clinica pentru recoltarea probelor ADN.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose nu a spus niciodata ca nu-si asuma legile justitiei, dar prin initiativa parlamentara acestea pot fi adoptate in actuala sesiune.

- La data de 16 octombrie a.c., Politia Orasului Ticleni a fost sesizata prin apelul 112 de o femeie de 41 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca un barbat de 40 de ani, din comuna Aninoasa, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, si-a agresat cei doi copii minori aflati pe o baza sportiva…

- Premierul Mihai Tudose a intrat alaturi de Liviu Dragnea in sala de plen a Camerei Deputatilor, unde urmeaza sa aiba loc votul pe solicitarea DNA de urmarire penala a Rovanei Plumb.Tudose nu a facut declaratii, ci a raspuns din mers la o singura intrebare. Intrebat daca a vorbit cu presedintele…

- Consuelo Matos Gomez, fosta sotie a lui Adrian Mutu, a revenit pe retelele de socializare chiar inainte de evenimentul de la Bucuresti, dupa o perioada lunga de absenta. Fosta sotie a lui Adi Mutu a fost discreta in mediul online. Nu a postat fotografii, nici cu ea nici cu fetele, cel putin in ultimele…

- Ivana Trump, prima soție a președintelui american Donald Trump, a provocat luni nemulțumirea Melaniei Trump, actuala soție, dupa ce și-a arogat, in gluma, titlul de "Prima Doamna", relateaza AFP și Reuters. Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Good Morning America" de pe ABC, Ivana Trump,…

- „Cred ca sesizarea o va face domnul presedinte Tariceanu. Nu stiu ce va face Guvernul, pot fi mai multe variante. Stiu ca domnul Tariceanu mi-a zis ca intentioneaza sa faca aceasta sesizare”, declara Dragnea luni. Insa la aproximativ o ora distanța de anunțul facut de șeful PSD, Calin Popescu Tariceanu…

- Președintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat intr-un interviu pentru B1 TV, ca dosarul in care Liviu Dragnea și fosta sa soție, Bombonica Dragnea, au fost trimiși in judecata nu este unul de corupție, ci ca DNA il instrumenteaza doar prin prisma "calitații persoanelor implicate".

- Nimeni nu se poate plange ca pe marginea fiecarui subiect aparut in spatiul public, de milioane sau de doi bani, nu se vorbeste mult. Vestea proasta este ca vorba multa nu inseamna dezbatere. A trecut mai bine de un sfert de secol de cand niciun subiect nu a ramas ascuns cu totul. Presa, asa cum este…

- Miercuri, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, au facut o vizita oficiala la Uzina Dacia Renault. Directorul Dacia Renault, Yves Caracatzanis, a vorbit in celor doi parlamentari, despre investițiile de peste 2, 5 miliarde de euro „pentru…

- Luna august a fost luna vacanțelor, inclusiv pentru președintele țarii, care a fost destul de absent din dezbaterea publica dupa evenimentele de strada provocate de OUG 13. Deși septembrie a fost destul de intens in tot felul de acțiuni guvernamentale și legislative, Klaus Iohannis, pare ca se adapteaza…

- Liviu Dragnea a mers pe jos de pe o strada din apropiere, moment in care cațiva oameni - dintre care unul cu catușe - l-au apostrofat. „Infractorule!”, „La pușcarie, hoțule!” au fost doar cateva dintre vorbele pe care aceștia i le-au adresat. Președintele PSD nu a facut declarații. Procesul in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a spus ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, intr-o discuție intre patru ochi, ca majoritatea guvernamentala are „intenții foarte serioase” sa scoata din pachetul legilor justiției propunerea eliminarii Președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca premierul va face o analiza a celor 135 de secretari de stat din Guvern, care ar trebui sa fie gata intr-o saptamana sau doua.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național (CEx) al partidului de la Sucevița, ca relația dintre Guvern și Palament nu funcționeaza foarte bine, aceasta problema urmand sa fie discutata in reuniunea de vineri.