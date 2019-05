Stiri pe aceeasi tema

Liviu Dragnea, presedinte PSD, considera ca razboiul cu "statul paralel" nu este castigat, sustinand ca actuala opozitie ar putea instaura un sistem represiv in cazul in care ar ajunge la putere."In…

- Acționarul Realitatea TV, Cozmin Gușa, a declarat, în emisiunea "Legile Puterii", moderata de Denise Rifai, ca statul paralel, în special prin binomul Coldea - Kovesi, au avut mereu obsesia de a pune mâna pe Realitatea TV.

Prezent in direct la Relitatea TV fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a facut acuzații incendiare la adresa lui Victor Ponta și a laurei Codruța Kovesi. Ela acuzat-o pe Kovesi de tradare iar pe Ponta ca a facut parte din statul paralel.

- „Miza este Romania, o alta miza o reprezinta vietile romanilor - trai mai bun pentru romani sau trai mai rau, o tara dezvoltata sau o tara stagnata, o tara mandra sau o tara ingenuncheata si predata la cheie strainilor. Ceea ce face Iohannis face din disparerare, e si impins, are papusarii lui in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la PSD Ilfov, ca social-democratii sunt de doi ani de zile la guvernare, dar nu la putere. El a cerut Guvernului sa dea OUG pentru Codul administrativ si sa inceapa discutii cu Fondul Proprietatea pentru ca statul sa rascumpere actiuni de la diverse…

Liviu Dragnea a declarat, sambata la Resita, ca statul paralel este un „sistem care se apropie de politie politica si de teroare in Romania"

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…

- Mihai Tudose a declarat ca Liviu Dragnea este „statul paralel, prin tot ceea ce face”. Fostul premier a precizat ca daca președintele PSD și alții aveau un minim interes pentru securitatea naționala, atunci nu taiau bugetele serviciilor.„Statul paralel e el (Liviu Dragnea - n.r.), prin tot…