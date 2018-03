Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Liviu Dragnea va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, conform Agerpres.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este audiat din nou, miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiției în procesul în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la

- Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca Mihai Gadea, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 SA sa-i plateasca in solidar sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, suma de 300.000 de lei cu titlu de daune morale. Banii reprezinta "prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate,…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2013 s-a intalnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Nita intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentand o parte dintr-un comision cerut pentru…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, ca oricine are o condamnare, are si o problema, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, poate candida la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva. „N-am auzit pana acum…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de ICCJ in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Acesta este verdictul definitiv in dosarul sau. Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronunțat in dosarul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: „Inculpata Florița Boloș, in calitate de magistrat judecator la Judecatoria Ineu, prin incalcarea și ignorarea normelor procesual civile imperative in ceea ce privește competența teritoriala și fara sa existe dovada plații taxelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a consumat, joi, un nou termen in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurori ca, in calitatea de președinte al CJ Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Directiei Generale de…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Judecatorii instantei supreme au audiat, joi, mai multi martori in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, unul dintre ei fiind edilul Sectorului 3, Robert Negoita. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 martie, data la care ar urma sa fie audiat si presedintele PSD.

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat... The post Liviu Dragnea, audiat in calitate de inculpat la urmatorul termen din dosarul angajarilor la DGASPC Teleorman appeared first on Renasterea…

- Continua audierile de martori in dosarul lui Liviu Dragnea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Protectia Copilului Teleorman.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de ...

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori în dosarul în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Tot…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…