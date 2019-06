Stiri pe aceeasi tema

- A fost declansata o ancheta la Penitenciarul Timisoara, dupa ce in aceasta dimineata, ucigasul politistului Amariei, Ionel Marcel Lepa a fost gasit mort in celula in care statea singur, in zona de carantina. Potrivit jurnaliștilor de la Opinia Timisoarei, Marcel Lepa ar fi spus avocaților: „Eu in…

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a declarat, joi, la Recas, in judetul Timis, unde a participat la inmormantarea politistului ucis duminica in timpul unei misiuni, ca pistoalele Carpati trebuie schimbate din dotarea politistilor,…

- Sute de persoane, printre care numeroși polițiști, s-au adunat, joi, la cimitirul din Recaș, unde va avea loc inmormantarea polițistului Cristian Amariei, ucis in misiune. Printre cei prezenți se numara și Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual,…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, suna mobilizarea generala in Parlament. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, deputatul anunta depunerea unor initiative legislative pentru eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partial.…

- Dumitru Coarna, Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), cere demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, dupa uciderea polițistului timișean Cristian Amariei, al patrulea om al legii care și-a pierdut viața in timpul mandatului actualului ministru.

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, sustine ca 80% din efective sunt dotate, in acest moment, cu pistoale Carpati, model 74.

- Postul de televiziune TV H, operat de Fundația Mass-Media Romania de Maine, se va inchide. Mass Media Romania de Maine a depus la CNA o solicitare de retragere a licenței postului, iar CNA a luat act, informeaza Paginademedia.ro.Citește și: Ce a facut Liviu Dragnea in prima noapte la inchisoare…