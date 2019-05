LIVE Referendumul pentru Justitie - rezultate provizorii BEC: Romanii au raspuns covarsitor DA

Pragul de prezenta la referendumul pentru Justitie a fost atins putin dupa ora 17:00 si doar in judetul Vaslui n-au votat 30% dintre romani. La finalul zilei, la nivelul Romaniei, votasera 41,28% dintre cetatenii cu drept de vot, fara a fi pusi la socoteala si romanii de peste hotare.



Acum vine insa intrebarea despre rezultatul acestui referendum, iar Biroul Electoral Central va face primul anunt oficial abia luni la ora 11:00. Intre timp, rezultatele de la fiecare sectie in parte sunt uploadate in timp real pe site-ul institutiei.



Ziare.com calculeaza datele introduse pe site-ul…