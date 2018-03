Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Fostul premier, Adrian Nastase, a avut luni o reacție…

- "Urmare a stirilor aparute in presa referitoare la proiectul “Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (1 Mai – Otopeni)”, facem urmatoarele precizari: Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde euro (TVA inclus). In acest moment, finantarea…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat joi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni, scrie Digi 24.Particulele in suspensie PM10 reprezinta particule de praf, foarte fine, care patrund cu usurinta in sistemul respirator.Potrivit…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, ca diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania. Mai mult, social-democratul PSD a subliniat ca nu a „sesizat un discurs…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- Intalnire Viorica Dancila-Corina Crețu, la Bruxelles: S-a decis un grup de lucru pentru creșterea ratei de absorție a fondurilor europene. Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca cei care dirijau arestarile ar fi fost nimeni alții decat Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea…

- Grupul Parlamentar Popular European va fi condus de prim-vicepreședintele PPEM, Eugen Carpov. Decizia a fost anunțata în cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, urmare a discuțiilor dintre deputații populari europeni. De asemenea, în cadrul grupului parlamentar deputatul…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, devoaleaza enigma George Soros in Romania. Multi lideri PSD au acuzat ca miliardarul ar avea legaturi cu protestele de strada din Romania, dar Basescu se amuza pe acest subiect. Nu crede nimic din aceste teorii ale conspiratiei. Totusi, Basescu le transmite protestatarilor…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evoluțiile recente din Romania și Cere Parlamentului de la București sa reconsidere modificarile din justiție, relateaza Agerpres. “Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…