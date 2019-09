Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea candidatilor pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie s-a incheiat la miezul noptii, potrivit romania-actualitati.ro.Pana in acest moment, Biroul Electoral Central a admis 6 candidaturi si a respins doua din cauza unor nereguli privind listele de sustinatori. Candidaturile…

- Este ultima zi de inscrieri pentru candidatii care vor sa ajunga la scaunul de Presedinte al Romaniei. Aspirantii la cea mai inalta functie in stat isi mai pot depune listele cu semnaturi la Biroul Electoral Central pana la miezul noptii.

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Adina-Georgeta Nicolae, judecator la sectia 1 civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost aleasa presedinte al BEC. Tot duminica, PRO Romania si ALDE au depus la…

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile…

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…