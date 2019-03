Lipsa forţei de muncă suficiente a afectat cu 10% profiturile companiilor din România (sondaj) Sapte din zece angajatori din Romania au avut profituri si cifre de afaceri mai mici, motivele principale fiind criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata, reiese din datele celui mai recent sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme autohtone de recrutare online.



Conform cercetarii, 44% dintre angajatori au aratat ca lipsa fortei de munca suficiente sau adecvate a afectat cu pana la 10% profitul anual al companiei, in timp ce alti 15% au spus ca impactul a fost si mai mare, de pana la 20%. In acelasi timp, 8% dintre cei intervievati…

Sursa articol: agerpres.ro

