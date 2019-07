Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului spaniol Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul Guvern al lui Pedro Sanchez, ceea ce i-ar putea deschide calea liderului socialist catre un nou mandat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pedro Sanchez a suliniat joi ca nu-l vrea…

- Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus…

- Repetarea alegerilor generale din 10 noiembrie este, conform unor comentatori ai momentului politic spaniol, tot mai apropiata: întâlnirea pe care Pedro Sánchez și Pablo Iglesias au avut-o marți, a cincea de la alegeri și cu doua saptamâni înainte de învestitura…

- Cele doua partide nu au anuntat totusi un acord de coalitie, socialistii continuand sa exploreze toate configuratiile posibile pentru a se sprijini pe o majoritate intr-un Parlament spaniol foarte fragmentat. Regele Felipe al VI-lea l-a invitat saptamana trecuta pe seful guvernului in exercitiu,…

- Separatistii catalani au decis miercuri sa impiedice planul seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, de a plasa, pentru prima oara in istoria recenta, un catalan la presedintia Senatului spaniol, transmite AFP. Partidele separatiste 'se tem de solutii, se tem de dialog', a reactionat liderul…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE în alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna în limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe lânga comunicarea disponibilitatii,…

- Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, în care seful guvernului socialist - considerat favorit în sondaje - avertizeaza împotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse, citata de Agerpres.Considerat marginal în urma…

- Candidatii conservator si liberal au utilizat luni criza catalana pentru a-l ataca pe seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a avertizat contra eventualei lor aliante cu extrema dreapta, in cursul unei dezbateri televizate cu sase zile inainte de alegeri, relateaza AFP. …