Liderul PSD Brașov vrea ca Primăria să dea locuințe de serviciu medicilor și profesoilor Propun ca medicii și profesorii sa primeasca locuințe de serviciu, in condițiile in care Primaria Brașov deține mai multe imobile ce nu sunt date spre folosința. Cu banii ce erau pregatiți pentru modernizarea unei toalete se pot achiziționa 4 sau 5 apartamente!, spune președintele organizației municipale a PSD Brașov, Lucian Patrașcu. „In campania electorala din 2016, atat primarul Brașovului, cat și reprezentanții PNL au promis construirea de locuințe ANL care sa fie oferite, in special, medicilor și profesorilor. La fel cum s-a intamplat și cu alte promisiuni ale liberalilor, la Brașov totul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

