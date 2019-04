Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca remanierea guvernamentala ar fi trebuit sa aiba loc dupa alegerile europarlamentare cand cei doi ministri social-democrati care candideaza pentru Parlamentul European ar fi plecat "in mod natural (...) prin conflictul de interese", scrie Agerpres.Citește…

- Este anunț bomba in politica din Romania. Fuziunea dintre USB și USR este anchetata de procurorii din subordinea lui Augustin Lazar. Anunțul a fost facut de avocatul Dan Chitic pe Facebook și conform acestuia ancheta are loc in urma unei plangeri depuse de Cristiana Anghel.Citește și: EXPLOZIV…

- Prezent in studioul postului de televiziune Romania TV, Bogdan Chirieac a facut referire la legea raspunderii magistraților. „Legea raspunderii magistraților a fost data. Dar este inoperanta. A fost mutilata, acum practic nu poate fi utilizata”, a precizat Chirieac. Analistul…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- Dacian Cioloș considera ca nu putea fi o alegere mai buna pentru organizarea referendumului pe justiție decat data alegerilor europarlamentare și crede ca oamenii vor fi convinși sa vina la vot daca vor ințelege intrebarea, aici fiind rolul președintelui sa fie ”clar și ingenios” in formulare. Președintele Partidului…

- PSD precizeaza ca nu va exprima niciun punct de vedere asupra referendumului pana cand presedintele Klaus Iohannis nu va enunta intrebarea pentru consultarea populara. "Partidul Social Democrat nu va exprima niciun punct de vedere asupra referendumului vizat de Iohannis pana cand acesta nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a invitat luni pe parlamentarii de la alte partide sa sprijine proiectul depus de PNL în Parlament pentru revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, ”care confera cu adevarat legitimitate primarilor”. ”Exista proiectul de…

- "PNL a luat decizia, in Consiliul National, in unanimitate, sa sustina candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru inca un mandat. Ne-am bucura daca si alti actori politici ar lua decizia sa-l sustina pe presedintele Iohannis. Astazi, presedintele Iohannis este, de departe, liderul politic cu…