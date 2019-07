Liderii europeni au reacționat marți după numirea lui Boris Johnson în funcția de premier Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales în funcția de președinte al Partidului Conservator și în cea de premier al Marii Britanii, potrivit Mediafax care citeaza Euronews. Ursula von der Leyen, care va prelua președinția Comisiei Europene pe 1 noiembrie, a reacționat la anunțul ca Johnson a fost desemnat pentru cele doua funcții în timpul unei conferințe comune de presa cu președintele Franței, Emmanuel Macron. &"Sunt diferite subiecte dificile pe care urmeaza sa le abordam&", a spus ea. &"Cred ca este foarte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

