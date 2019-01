Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor se vor afla la București in perioada 10 – 11 ianuarie pentru a marca inceperea oficiala a Președinției romane, ce va debuta cu un concert de deschidere incepand cu ora 20:00 (EET). Joi, 10 ianuarie, președintele Juncker va ține…

- Publicația germana il descrie pe Liviu Dragnea drept ”stapanul din umbra al Romaniei”, care ”intoarce statul de drept cu 30 de ani inapoi, la momentul caderii lui Nicolae Ceaușescu”, in timp ce Iohannis e descris, prin ochii diplomaților straini din București ca ”un rege fara țara”, caruia ii lipsesc…

- Romania se afla in mijlocul unei „crize de stat”, iar autoritațile de la București vor prelua incepand din ianuarie 2019 președinția rotativa a Uniunii Europene, in contextul in care mai „mulți politicieni condamnați pentru corupție planuiesc sa-și legifereze propria grațiere”. Este radiografia Romaniei…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a rabufit pe Facebook la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Viorica Dancila. Vizați de atac au fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea."Un blat mizerabil Sa ii ia pe…

- O delegatia Parlamentului European, condusa de presedintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu seful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si cu presedintii Legislativului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament. De la…

- O delegatia Parlamentului European, condusa de presedintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu seful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si cu presedintii Legislativului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament.

- Miercuri va avea loc, la Palatul Victoria, intalnirea Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene. La eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, președintele Parlamentului…

- O delegatie a CE condusa de Martin Selmayr, vizita la București O delegatie a Comisiei Europene condusa de secretarul general al acestui for, Martin Selmayr, face o vizita la Bucuresti, în contextul pregatirilor pentru preluarea de catre România a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…