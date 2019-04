Conform anuntului, este vorba despre 40 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane si regionale (RE-R), inclusiv mentenanta, instruirea personalului si asistenta tehnica in perioada de garantie, cu posibilitate de suplimentare a numarului de garnituri pana la 80. Valoarea estimata (la momentul actual) se regaseste in intervalul: 1.707.125.000 lei, fara TVA, contravaloarea a 40 rame cu 15 ani mentenanta si 4.557.130.000 lei, fara TVA, pentru 80 de trenuri cu 30 ani mentenanta.



