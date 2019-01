Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si aproximativ 23 au fost ranite vineri dupa ce un autobuz supraetajat a intrat intr-un adapost al unei statii de autobuz din capitala canadiana Ottawa in timpul orelor de varf, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters.

- Florin Zamfirescu este in doliu. Mama indragitului actor s-a stins din viața la varsta de 94 de ani. Cu toate ca Florin Zamfirescu nu a putut da declarații pana acum și nici nu a scris un mesaj de adio, sora acestuia a facut-o și in numele sau. Florin Zamfirescu, care anul acesta va implini venerabila…

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit u puțin timp in urma Actorul Ken Berry a murit la varsta de 85 de ani, iar moartea lui a fost anunțata pe Facebook de fosta sa soție, actrița Jackie Joseph-Lawrence. „Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin…

- Incident șocant in China, acolo unde un autobuz a cazut in gol peste 70 de metri, din cauza ca șoferul era prea ocupat sa se bata cu o pasagera. Din primele informații, cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 45 au fost ranite.

- O femeie care facea curatenie a murit in timp ce spala geamurile. Femeia s-a dezechilibrat si a cazut de la 12 metri inaltime. Accidentul a avut loc marti, in jurul pranzului. In momentul caderii, femeia in varsta de 46 de ani facea curatenie in cladirea primariei din Craiova. Ea a alunecat, cel mai…

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri. in timp ce facea curatenie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unul dintre fii actorului Liam Neeson a decis sa renunțe la numele tatalui sau. El va purta doar numele mamei sale, care a murit in urma cu 10 ani. In urma cu un deceniu, actorul Liam Neeson și-a pierdut soția, actrița Natasha Richardson, care a murit in urma unui teribil accident la sch i. Acum,…