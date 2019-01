Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca vineri dimineata va merge la notar impreuna cu Mircea Draghici pentru a da declaratii potrivit carora niciunul dintre ei nu este incompatibil cu functia de ministru pentru care au fost propusi de premierul Viorica Dancila. "Am inteles ca imi cere (n.r. - presedintele Iohannis) dovada ca nu sunt incompatibila. (...) De fiecare data s-au facut aceste verificari. Se fac de agentiile de specialitate, de ANI. Eu am transmis cv-ul din care reiesea faptul ca nu am nicio incompatibilitate, sub semnatura, nu asa cum spune presedintele. Maine o sa-i facem si prin notar,…