Leonardo Badea (ASF): Este necesară dezvoltarea unor mecanisme de investiții în infrastructură – In prezent, la mai mult de 10 ani de la cele mai intense manifestari ale crizei financiare globale care a perturbat viața economica și sociala la toate nivelurile și pe toate meridianele geografice, in continuare sistemul financiar are o structura foarte apropiata de cea anterioara crizei: in SUA ponderea majora a finanțarilor pentru economia reala este asigurata prin piețele de capital, in vreme ce in Europa bancile raman puternic dominante, chiar daca gradul de intermediere s-a redus. – Un studiu din mai 2016 al European Savings and Retail Banking Group, bazat pe date publicate in Decembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

