- Deputații au respins proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 177 de voturi “pentru”, unul “contra” si doua abtineri, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative…

- Votul in plen va avea loc miercuri, iar Camera Deputatilor este forul decizional.Proiectul prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat. loading...

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, in unanimitate, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. Raportul comisiei urmeaza sa fie dezbatut in plenul de miercuri. Proiectul prevede ca se gratiaza…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final.Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat…

- Legea recursului compensatoriu a dus la eliberarea, in perioada 19 octombrie 2017 - 6 iunie 2019, a unui numar de 18.476 de deținuți. Aproape 6.400 dintre aceștia aveau de executat pedepse de peste cinci ani. Un numar de 1203 dintre cei 18.476 de eliberați s-au grabit sa se intoarca dupa gratii, a dezvaluit…

- Proiect legislativ: venituri in functie de studii! Un muncitor necalificat va castiga 2.080 de lei. Salariile romanilor ar urma sa fie calculate si platite in functie de studiile absolvite, de la muncitori necalificati, la cei cu studii doctorale, se prevede intr-un proiect de lege aflat in dezbatare…

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, a trecut, luni, in plenul Senatului. Legea urmeaza sa fie votata miercuri in plenul Camerei Deputatilor, apoi va ajunge la Cotroceni pentru promulgare.

- Scandal in comisiile parlamentare la votul care sporește puterile Poliției. Liberalii au parasit sala, dupa ce au acuzat PSD ca ar fi furat doua voturi. Legea intra maine la vot in plenul Camerei Deputaților.