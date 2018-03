Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului a dat marti raport de admitere la un proiect de lege pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin care se introduce posibilitatea prelungirii termenului de la 90 de…

- USR: Proiect de lege care blocheaza cresterea indemnizatiilor parlamentarilor USR a depus un proiect de lege care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii, astfel incat orice majorare a indemnizatiilor sa se aplice odata cu un nou mandat al celor doua Camere ale Parlamentului. „Proiectul…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Deputații au adoptat astazi Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, cate un pachet care va conține produse de patiserie, lactate, banane, legume și fructe autohtone. De asemenea, elevii vor…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Protestatarii care vin zilnic in fața sediului PSD Sibiu i-au cerut, duminica, printr-o scrisoare publica, președintelui Klaus Iohannis, sa intervina ferm, prin toate mijloacele pe care le are constituțional, pentru legile justiției și chiar sa solicite punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Comunitatea…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- „Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman și in proiectul pe care l-am depus, dupa cum știți, nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana astazi, pana la moartea Regelui a fost data in folosința familiei regale și propunerea de proiect este sa ramana in folosința, nu in proprietate.…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 172 de voturi "pentru", 62 de voturi "impotriva" si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara. Noua unitate de invatamant va functiona intr-un corp al…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Deputatii USR Cosette Chichirau si Cristian Seidler atrag atentia ca nu au acces in plenul Parlamentului. Potrivit Constitutiei, sedintele Camerei Deputatilor si Senatului sunt publice pentru cine vrea sa participe la ele. Astazi, insa, nu li s-a permis accesul unor persoane deoarece "toate locurile…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Anunțat cu surle cu trambițe, asumat de catre cei doi lideri PSD și ALDE, proiectul de lege privind Casa Regala a Romaniei bate pasul pe loc, urmand a fi impins spre dezbatere și votare abia in sesiunea de primavara a Parlamentului. Iar surprizele sunt departe de a se fi terminat pentru cel …

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Raportul la proiectul care modifica Statutul magistratilor, adoptat. Ce prevad noile amendamente Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor. Raportul a fost adoptat…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni, la ora transmiterii acestei stiri, respectiv 21.00, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor.

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.Articolul reformulat prevede…

- Comisia pentru legile Justitiei a reglementat, luni, capitolul din proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor referitoare la raspunderea magistratilor, noile amendamente urmand a fi incluse in Raportul care va fi transmis plenului Senatului, care este Camera decizionala.

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care s a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 2013 inceteaza de drept. Raportul…

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Comisia juridica, raport favorabil la legea ANI care protejeaza de conflicte de interese alesii din perioada 2007-2013 Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, discuta luni amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei in Senat, dupa ce acestea au fost adoptate in Camera Deputatilor. Discutia a inceput dupa ora 9 cu modificarile la Legea 303 - Statutul judecatorilor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri seara, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, acesta urmand a fi trimis Senatului. Modificarile au fost adoptate cu 177 de voturi „pentru” si 79 de voturi „impotriva”. Anuntul rezultatului votului a fost primit cu aplauze…

- Supusa votului, propunerea a fost respinsa de plen, respectiv de majoritatea PSD-ALDE. Anterior, PSD si ALDE, la care s-a ralit UDMR, au impus modificarea Regulamentului Camerei, care limiteaza dezbaterile in ceea ce priveste amendamentele, modificarea fiind publicata intr-o ora in Monitorul…

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- Deputatii au votat modificarea Legii privind judecatorii și procurorii Deputații au dat astazi vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore…

- Liderii USR au criticat, luni, decizia de a convoca sedinta de plen imediat upa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modificarea legii ANI, sustinand ca este incepul incepul sfasitului democratiei in Romania ”A inceput sfarsitul…

- Sedinta va avea loc incepand cu ora 15.00. La sedinta si-au confirmat prezenta si presedintele Klaus Iohannis si Principesa Margareta, care ar urma sa sustina un discurs, informeaza News.ro. De asemenea, la sedinta solemna comuna vor participa, pe langa membrii Parlamentului, premierul,…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a criticat dezbaterile din Parlament pe marginea modificarilor la legile Justitiei, sustinand ca 'locotenentii' lui Liviu Dragnea au transformat discutiile ''intr-un moment rusinos'' pentru democratie si pentru ideea de parlamentarism, ''calcand in picioare, fara nicio…