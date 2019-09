Lecturi de weekend: Zodiac Autor: Stelian ȚURLEA Editura Tritonic publica de ani buni romane polițiste, traduceri sau carți semnate de autori romani; are și o colecție, indeosebi pentru aceștia din urma, intitulata „Mystery & thriller”. Editorul Bogdan Hrib este intr-o cautare neobosita de a face iubit acest gen literar, imagineaza nenumarate intalniri cu cititorii pentru a-l promova, participa la targuri de carte naționale și internaționale, de unde aduce titluri interesante pe care le traduce, promoveaza autori romani la acele targuri și intalniri. Fapt și mai important, a reușit sa-și formeze un grup de autori care… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

