Lecția de voință a unui copil. Delia învață să scrie ajutându-se de umăr și de obraz Delia este unul din cei peste 2.800.000 de elevi și preșcolari care au inceput școala pe 9 septembrie. Fara maini și fara picioare, fetița de 7 ani din Barlad merge de anul trecut la o școala obișnuita, de stat. Libertatea v-a prezentat in septembrie 2018 povestea ei. Zilele trecute am vizitat-o din nou pe Delia și am intrebat-o ce a invațat in clasa pregatitoare. “Sa scriu. Cel mai mult imi place sa scriu”, ne-a spus ea. Mereu cu zambetul pe buze, așa cum am cunoscut-o și in urma cu an, Delia continua sa mearga zilnic la școala. Pe 9 septembrie a inceput clasa intai. Primul an, cel pregatitor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul elevilor din România scade de la un an la altul și cu toate acestea ramânem în topul aglomerației de elevi pe cap de profesor. Acest fapt scade automat calitatea actului educativ.

- EDUCATIE… “Scoala de vara” a Fundatiei World Vision continua sa aduca culoare si veselie copiilor din satul Parpanita. Zilele trecute, acestia au participat la diverse activitati ce le exerseaza creativitatea, imaginatia si din care invata lucruri noi, prin joaca. Mai exact, au lucrat colaje in cadrul…

- PROIECTE REALIZATE… Situata la 15 kilometri de Barlad, Tutova este una dintre comunele care poate fi considerata unicat in peisajul administrativ al judetului. Zilele acestea, in comuna Tutova, in satele Tutova, Badeana, Crivesti, Ciortolom si Vizureni, se executa lucrari de asfaltare pe 22 strazi,…

- Dupa cum bine se știe, CSM Reșița a reușit sa se impuna in prima etapa cu scorul de 2-0 in fața formației Universitatea Cluj, una dintre echipele favorite la promovarea in Liga 1. CS Mioveni a caștigat in primul meci cu scorul de 1-0, in deplasare, la ASU Politehnica Timișoara. „Ne…

- „Un spațiu in care s-a și ras mult și se va mai rade, dar s-a vorbit și serios și se va mai vorbi“ – așa iși caracterizeaza Simona Tache site-ul pe care scrie despre… despre ce are ea chef. O vizita pe „Jurnalul roz de cazarma“ consemnat pe simonatache.ro are, de cele mai multe ori, efect ilariant.…

- Au intrat in școala 230.000, au ajuns in clasa a XII-a cu circa 100.000 mai puțini, iar examenul de Bac nu a fost promovat de 3 din 5 copii aflați in aceasta clasa inițial, potrivit calculelor Edupedu.ro, bazate pe cifrele comunicate oficial de mai multe instituții. Generația care a inceput școala…

- Aplicatia de inscriere a absolventilor de clasa a VIII-a la licee nu este functionala. Sistemul a clacat inca de la primele ore ale diminetii. Diana Hitter, parinte: “Am fost la scoala dimineata pentru inscrierea fiului meu la liceu. Aplicatia s-a blocat. Acum, (ora 13.40-n.r.) merg din nou. Am inteles…

- Clasa de Opera de la UNAGE a lansat o serie de spectacole incepand cu anul 2015, prima reprezentatie fiind cea a operei „Flautul fermecat", in 2016 fiind pregatit spectacolul „Don Giovanni", iar in 2018 „Scoala indragostitilor". „De ce Nunta lui Figaro? Caci, pana astazi, Nunta lui Figaro ramane una…