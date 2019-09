Laura Codruța Kovesi, procuror șef european. Lucian Bolcaș: Regret pentru Europa Avocatul Lucian Bolcaș a reacționat dupa ce Laura Codruța Kovesi a fost votata astazi in funcția de procuror-șef european, in Consiliul UE. ”Este vorba despre un vot politic in detrimentului unui concurent care din cate cunoaștem despre el era mult mai bine pregatit din punct de vedere juridic, dar in același timp, mult mai apt din punct de vedere a concepțiilor sale despre drept pe care le are. Nu pot sa pun in antiteza concepțiile despre aplicarea dreptului ale concurentului cu cele ale doamnei Laura Codruța Kovesi care nu are nicio concepție din acest punct de vedere. Ci numai folosirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european. S-au inregistrat 17 voturi „pentru” dintr-un total de 22. Stire in curs de actualizare (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro)

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a facut o remarca cu privire la declarațiile europarlamentarului Sigfried Mureșan cu privire la candidata Laura-Codruța Kovesi care lupta pentru funcția de procuror-șef european.

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a punctat pentru DC News care sunt noutațile in procedura de desemnare a noului procuror-șef european, unde candideaza și Laura Codruța Kovesi. Aceasta a indicat faptul care ar complica totul in aceasta procedura.

- Surse din conducerea Parlamentului European au confirmat pentru Ziare.com ca Laura Crodruta Kovesi ramane candidatul unic al PE pentru functia de procuror-sef european, urmand ca, in cursul zilei de joi, cel mai probabil, presedintele Parlamentului sa si emita un comunicat in acest sens. Conferinta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la receptia de la Ambasada Frantei, acolo unde se afla si Laura Codruta Kovesi, ca nu este oportuna sustinerea fostei sefe DNA pentru functia de procuror sef european si ca aceasta trebuie sa lamureasca anumite lucruri inainte de a candida. „E foarte bine…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca a sustinut-o "din capul locului" pe Laura Codruta Kovesi in cursa pentru postul de procuror-sef european si a afirmat ca acest lucru este stiut in Europa. "Eu am sustinut-o din capul locului pe doamna Kovesi si acest lucru i…

- Laura Codruța Kovesi a mai facut inca un pas spre funcția de procuror șef european, este de parere eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, fostul purtator de cuvant al Parlamentului european da de ințeles ca Franța ar putea renunța la postul de șef al…

- 'Din punct de vedere al pietei din Romania, cred ca un exemplu foarte bun despre modul in care ne comportam si adoptam tehnologia este legat de platile contactless, care au fost adoptate intr-un mod foarte rapid si prietenos de catre romani. In acest moment Romania este pe locul 5 in Europa si pe…