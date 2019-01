Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Laszlo Tokes le-a transmis, vineri, autoritaților din Romania sa renunțe la politica antiminoritara și antimaghiara odata cu preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, transmite Mediafax.Intr-un comunicat transmis vineri de Laszlo Tokes, care este președinte…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a sustinut o declaratie politica in care a subliniat faptul ca preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un examen de maturitate politica pentru Romania. Virginel Iordache a subliniat ca preluarea presedintiei Consiliului UE ...

- Asigurarea presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene este o sarcina importanta intrucat in prima jumatate din 2019 va avea loc Brexit-ul, se vor desfasura alegerile europene si speram ca va fi convenit viitorul cadru financiar multianual,...

- La nivelul Comisiei Europene nu exista ingrijorari legate de preluarea de catre Romania a mandatului de sase luni in fruntea Consiliului Uniunii Europene, potrivit purtatorul de cuvant al excutivului comunitar, Margaritis Schinas. Intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, el a reamintit mesajul presedintelui…

- Premierul Viorica Dancila spune ca nu este nicio problema in faptul ca remanierea guvernamentala are loc cu putin timp inainte de preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, avand in vedere ca fiecare ministru nou venit in Guvern va prelua din mers pe domeniul sau "dosarele…

- Ieri, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar „lucrurile au luat-o razna”, potrivit Mediafax. „Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care…