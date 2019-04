Admiratorii legendarei trupe pop suedeze ABBA mai au de asteptat cateva luni pana cand vor putea sa asculte o noua melodie a formatiei, prima dupa mai bine de trei decenii de la despartirea grupului, a precizat miercuri un membru al trupei, potrivit DPA.



In urma cu an an, ABBA a starnit un val de emotie dupa ce a anuntat ca membrii trupei s-au reunit dupa o pauza de 35 de ani intr-un studio de inregistrari si ca intentioneaza sa lanseze doua melodii noi.



Cantecele urmeaza sa fie interpretate de avatarurile digitale ale membrilor formatiei.



"Lucram inca la avatarurile…