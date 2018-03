Stiri pe aceeasi tema

Un agent de paza din Sannicolau Mare a facut spectacol, vineri-seara, la "Romanii au talent".

In doua dintre localitațile unei comune timișene vor fi dezvoltate noi zone de locuințe. Un prim plan urbanistic de zona...

Ambrozia, o planta puternic alergena, care afecteaza sistemul respirator al persoanelor de toate varstele in perioada iulie-octombrie, cand emana polen...

Manifestari culturale dedicate Francofoniei În România si în mai multe alte tari vor avea loc întreaga saptamâna manifestari culturale dedicate Francofoniei. Mâine este Ziua Internationala a Francofoniei si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va prezenta…

Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), forul care reunește 11 organizații de profil, reprezentand...

Cativa primari timiseni au primit un SMS care le-a produs multa deruta. Primarii in cauza sunt membri PNL, iar SMS-ul expediat era...

Timișorean, cu o experiența bogata in domeniu, șeful Poliției Municipiului Timișoara vrea sa puna umarul la transformarea orașului.

Potrivit unui raport recent intocmit de Directia de inspectie judiciara pentru procurori, anul trecut, inspectorii acestei structuri au dispus ...

Centrul experimental pentru copii Aquapic, de pe strada Frederic Mistral nr. 1, va gazdui, in perioada 19-23 martie, intre orele 11-13...

O tanara din Timișoara incearca, zi de zi, sa transforme realitatea dura intr-un vis frumos. Menirea ei este aceea de a scoate la lumina parțile bune...

Este pericol de moarte pe un drum important din zona de vest a țarii, care leaga județele Timiș și Hunedoara.

Timisoreanul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic" daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida...

Pe fondul problemelor și a tensiunilor create in cadrul instituțiilor juridice din Romania, culminate cu cererea ministrului justiției de revocare...

Guvernul a aprobat ordonanța de urgența inițiata de Ministerul Sanatații care include masuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților...

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, și prefectul Eva-Georgeta Andreaș au primit joi, la Palatul Administrativ, vizita...

Presedintele francez Emmanuel Macron doreste deschiderea bibliotecilor in zilele de duminica si seara. Macron si ministrul culturii, Francoise Nyssen, au cerut marti autoritatilor locale sa prelungeasca orele de lucru ale bibliotecilor, inclusiv deschiderea seara sau duminica, pentru a "reduce decalajele"…

Apicultorii și-ar putea muta stupii de albine intr-o comuna timiseana, unde administrația locala dorește impadurirea cu salcami a unei suprafețe de teren.

Conform unei promisiuni mai vechi, edilul șef dorește deschiderea unei porțiuni a tunelului din Parcul Prefecturii, unde se presupune ca ar exista niște ...

Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un cetatean roman, urmarit general, pe numele caruia era emis un mandat de arestare.

Caminele culturale din satele Poieni si Crivina de Sus au fost recent reabilitate si acelasi lucru se va intampla in acest an si cu cele din...

De-a lungul timpului, mulți pensionari s-au aratat nemulțumiți de modul in care casele județene de pensii au incercat sa interpreteze legislația din domeniu...

Cinci oameni pe zi au murit pe sosele anul trecut. Si a fost al treilea an la rand in care a crescut numarul celor care pier in accidente rutiere.

Presedintele Consiliului Judetean Timis a luat o atitudine transanta in scandalul iscat in jurul proiectului Timisoara-Capitala Culturala Europeana.

Unul dintre cele mai promitatoare sectoare agricole, cel al legumiculturii in sere si solarii, va avea in curand la dispozitie finantari nerambursabile generoase.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca proiectul noii legi a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maxim doua luni ...

Aleșii județeni au aprobat salariile de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate și al Compartimentului asistența juridica pentru consilieri. Funcționarii vor beneficia de noile sume chiar de la plata salariului pe luna…

Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice fac, marti, 13 perchezitii in cinci judete, la persoane si societati din domeniul materialelor reciclabile banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

Cat de important e carosabilul asfaltat in orice localitate nu mai trebuie sa se intrebe nimeni. Se lucreaza la aceasta, dar in multe locuri mai trebuie sa treaca ceva timp pana ce infrastructura rutiera va fi complet modernizata. In cazul comunei Beba Veche, formata din trei sate – reședința unitații…

Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, manifestari culturale nationale si internationale si, mai ales, creatia vie) si conservarea patrimoniului construit ar trebui sa reprezinte principalele urgente ale politicilor publice culturale, iar toate acestea sa fie cuprinse intr-o…

Vizibilitatea soferilor pe timp de noapte va fi, de acum incolo, mult mai buna pe o sosea cu trafic intens din judetul Timis. Este vorba despre DN 59A Timisoara – Jimbolia, unde lucratorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara au montat placute reflectorizante pe parapetii din apropierea…

Peste trei mii de persoane, protesteaza, la momentul transmiterii acestei stiri (ora 19), in Piata Victoriei din Timisoara, fata de modificarea legilor justitiei si a codurilor penale. Numarul celor ajung in centrul capitalei Banatului creste de la un minut la altul. Timisorenii spun ca nu este normal…

Comuna timișeana Valcani și administrația locala din Coka (Serbia) sunt parteneri intr-un proiect social-cultural comun, finanțat din fonduri europene transfrontaliere Romania-Serbia. Prin acesta se va realiza in localitatea romaneasca de la frontiera un centru multicultural, iar in satul Banatski Monostor,…

Tare ii mai place primarului Nicolae Robu sa se mandreasca cu proiectele și realizarile lui, chiar daca nu toate sunt pe placul timișorenilor… Un exemplu in acest sens este și strada Popa Șapca. In dimineața zilei de 13 octombrie 2017, insoțit de o trupa de funcționari loiali, edilul-șef s-a postat…

Ofițerii de poliție judiciara ai DGA Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un agent de poliție din cadrul IPJ Timiș, in timp ce remitea unei persoane (denunțatoare in cauza) 550 de euro reprezentand diferența pana la 4.600…

Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

Un parinte disperat dupa ce i-a disparut copilul de acasa, a alertat, in seara zilei de 11 ianuarie, polițiștii locali. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca fiul sau, in varsta de șase anișori, a disparut de la domiciliu in jurul orei 17. Barbatul anunțase, pana la ora 22,50 și alte secții de poliție…

La sfarșitul anului 2016, mai mulți funcționari publici din cadrul municipalitații timișorene paraseau instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 pentru o alta, situata pe Bulevardul Revoluției. Au plecat atunci la Consiliul Județean Timiș cel puțin opt angajați ai primariei, printre aceștia aflandu-se și…

Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

Dupa cum a anunțat Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) la sfarșitul anului trecut, incasarea impozitelor și taxelor locale va fi reluata incepand cu data de 15 ianuarie. Pana atunci, Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare va incasa doar obligatiile constand in amenzi. Serviciile…

Consiliul Local al Comunei Pișchia a aprobat, in ultima sa ședința din 2017, inființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale in toate satele componente ale unitații teritoriale (reședința, Bencecu de Jos, Murani, Bencecu de Sus și Salciua Noua). Conform datelor puse la dispoziție de primarie,…

Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Studiul realizat in Marea Britanie scoate la iveala ca, numai in aceasta tara, noua milioane de oameni sufera de singuratate, cu efecte masive…

Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Parlermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania. Pasagerii spun…

Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

Municipiul Timisoara va primi o uriasa finantare europeana, care ii va permite o dezvoltare fara precedent. Este vorba de 14 milioane de euro, bani care vor fi accesati gratie aprobarii a doua proiecte GAL (Grupul de Actiune Locala), fiecare in valoare de cate sapte milioane de euro. Banii vor fi folositi…

Abuzul alimentar, precum și excesul de alcool și de substanțe psihoactive sunt foarte frecvente in perioada sarbatorilor și creeaza cele mai multe probleme de sanatate la trecerea dintre ani. Potrivit medicilor timișoreni, petrecerea de Revelion poate fi ratata daca nu se ține cont de anumite aspecte…

Presedinta Federatiei Romane de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipa, a declarat pentru AGERPRES ca medaliile de aur cucerit de echipajele de 8+1 si dublu vasle categorie usoara la Campionatele Mondiale din Statele Unite ale Americii reprezinta "renasterea canotajului romanesc". "

- Un timișorean dat in urmarire internaționala de autoritațile din Italia a fost prins de polițiștii timișeni. Pe numele barbatului, in varsta de 40 de ani, fusese emis un mandat de arestare pentru comiterea infracțiunii de contrabanda cu țigari, fapta comisa in Peninsula. Pentru depistarea urmaritului,…

- Pentru multe persoane, zilele de dinaintea Craciunului au fost destinate calatoriilor. Romanii plecați la munca in strainatate au dorit sa petreaca sarbatorile alaturi de familiile din țara, in timp ce mulți au decis sa se relaxeze intr-o minivacanța peste granița. Acestora li s-au adaugat romanii care…

- Un barbat in varsta de 73 de ani si-a pierdut viata dupa ce hainele cu care era imbracat s-au aprins de la o soba. Tragedia s-a petrecut luni, in localitatea Dragomiresti, din judetul Timis. Omului i s-a facut rau chiar in timp de punea lemne pe foc si a cazut peste soba care era deschisa. Hainele i…