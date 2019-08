Stiri pe aceeasi tema

- Orice intoarcere a capului o poate costa viața pe o tanara de 33 de ani. Rachel Pighills sufera de o afecțiune foarte rara care i-ar provoca o decapitare interna daca coloana vertebrala i se disloca. Rachel sufera de instabilitate atlantoaxiala, ceea ce inseamna ca are coloana vertebrala dislocata parțial…

- Colegii barbatului, care lucra ca taximetrist, spun ca acesta a inceput sa se simta rau la jumatate de ora dupa ce a luat masa la un fast food din oras, scrie digi24.ro. Tanarul de 23 de ani a ajuns la Spitalul din Focsani in noaptea de luni spre marti cu dureri stomacale, varsaturi si diaree. Chiar…

- Aproape un sfert din populatia lumii, care traieste in 17 tari, este in situatia de penurie de apa grava, aproape de "ziua zero" in care nicio picatura de apa nu va mai curge de la robinet, potrivit unui raport dat publicitatii marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Harta stabilita de World Resources…

- SALVATA DE … SONERIE … O familie din comuna Costești a avut noroc cu carul! O femeie de 58 de ani, din localitatea Costești, poate spune ca s-a nascut a doua oara! In timp ce se deplasa impreuna cu soțul pe DJ 245 L, dinspre satul Costești spre DE 581, telefonul șoferului, care era pus [...]

- Risca sa moara de foame! E drama prin care trec patru copilasi, dupa ce parintii lor s-au despartit. Mama celor mici povesteste, cu lacrimi in ochi, ca nu a mai suportat sa fie hartuita de... socrul ei si batuta de sot. Acum, femeia nu vrea decat sa-si salveze pruncii iar tatal lor sa isi faca datoria…

- Medicina de familie risca sa moara! Soluția: Impozit zero pentru medicii de familie. Corneliu Florin Buicu, președinte la Comisia pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților declara ca medicina de familie risca sa moara și ca singura soluție ar fi ca aceștia sa nu mai fie impozitați. ”Așa arata…

- `Ce parere aveți ca in Romania anului 2019 sunt copii care mor inecați in rahat?', a fost intrebata de protestatari, vineri, la sediul PSD Sibiu, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, referitor la cazul copilui de trei ani din județul Iași care a murit luna trecuta in fosa septica din curtea…

- Regimul de la Phenian risca sa se confrunte cu o criza de alimente fara precedent, din cauza schimbarii climei, sanctiunilor internationale, dar si a factorilor interni. Expertii Natiunilor Unite au facut o analiza a securitatii alimentare la cererea Coreei de Nord intre 29 martie si 12 aprilie. Aceasta…