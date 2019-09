La 28 de ani, arestat pentru tâlhărie Totul a inceput vineri seara, in jurul orei 20.10, cand un resitean de 70 de ani s-a plans politistilor din municipiu cum ca, in timp ce se afla pe o strada din zona Garii Resita Sud, un necunoscut „i-a sustras prin violența portofelul, in care avea suma de 270 de lei și documente personale. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 28 de ani, din Reșița, banuit de comiterea faptei. De asemenea, bunurile reclamate ca sustrase au fost recuperate parțial și restituite persoanei vatamate“, ne asigura Politia judetului. A.M. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

