- Cea mai mica dintre surorile Kardashian-Jenner este, probabil, și cea mai rasfațata. Cu o avere estimata la 50 de milioane de dolari, una dintre cele mai bogate femei din lume și cea mai tanara membra a topului Forbes, lui Kylie Jenner ii place extravaganța. Daca proapata mamica iși șoca fanii cu imagini…

- O fotografie cat 1000 de cuvinte. Micuța Stormi, copia fidela a mamei sale, Kylie, este vedeta pe contul de Instagram al vedetei, iar fotografiile cu ea reușesc sa stranga milioane de aprecieri. Dupa ce și-a ascuns sarcina și a uimit pe toata lumea cu anunțul ca a devenit mama pe 1 februarie, bucuria…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- Simona Halep a primit un cadou din partea unuia dintre sponsorii sai, un bolid de 80.000 de euro. ”Mulțumesc, Mercedes", a scris Simona Halep pe contul sau de Instagram, alaturi de fotografia facuta cu mașina primita din partea sponsorului sau, un model AMG C…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va participa in aceasta saptamana la Indian Wells, unde este principala favorita. (Vezi aici tabloul complet) Inainte de inceperea turneului, Simona a primit un cadou de la unul dintre sponsori, Mercedes. Simona a primit o mașina cadou, postand mai multe imagini pe contul…

- Oricine poate deveni proprietarul unui Jaguar F Type pentru doar 20 de lire sterline, echivalentul a puțin peste 22 de euro. Ed Bezzant, un agent imobiliar din Marea Britanie, organizeaza pentru a doua oara o tombola ca sa și vanda mașina. Ed Bezzant și-a surprins prietenii de pe Instagram cand și-a…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Daca sunteți in cautarea unui obiect de colecție, Rolls-Royce va poate oferi unul dintre cele doar 35 de exemplare ale modelului Ghost dedicate unei performanțe istorice realizate de fondatorii marcii acum 111 ani.

- Primul selfie cu fetita lui Kim Kardashian si cea mai de succes postare pe Instagram din istorie Kim Kardashian a devenit mama pentru a treia oara, de aceasta data apeland la o mama surogat, care a adus pe lume o fetita. Micuta poarta numele Chicago si a fost prezentata pentru prima oara publicului…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- O femeie din Londra a gasit un card contactless pe strada și s-a filmat cand a cumparat haine și mancare. O femeie din Londra a gasit un card de credit ”contactless” pe strada și s-a dus, fara rușine, in magazine sa-l foloseasca. Totodata, in tot acest timp, femeia s-a filmat. Hoața s-a inregistrat…

- Procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum a fost verificat de Inspectia Judiciara, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni. Dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum,…

- Amalia Enache, transformata in Shakira, in cadrul unui eveniment de lansare al noilor produse de inrgijire a parului deteriorat. Vedetei i-a fost efectuata o schimbare de look impresionanta de catre unul din cei mai renumiti hairstylisti si traineri din lume. Sosita la eveniment cu parul strans, asa…

- Google a lansat marti un nou format foarte vizual de articole online, conceput pentru dispozitivele mobile si inspirat de formatul 'stories' folosit de platformele Snapchat si Instagram, transmite AFP. Formatul denumit 'AMP Stories' propune articole din presa sub forma unei succesiuni…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Cu totii avem oameni pe care ii idolatrizam si in general sunt persoane publice sau celebritati. Ne numim fani, dar nu toti ajungem in punctul in care sa ne axam pe operatii estetice pentru a putea sa ajungem sa aratam la fel ca ei.

- Racheta Falcon urmeaza sa fie lansata de la Cape Canaveral, la ora 20.30 (ora Romaniei). Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. LIVE VIDEO AICI…

- Propulsata de 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mail Online noteaza ca Elon Musk a confirmat oficial ca la bordul navei se va afla automobilul sau Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de…

- Presa mondena din SUA a tot scris in ultimele luni despre faptul ca Jenner este insarcinata, insa vedeta de 20 de ani a preferat sa nu vorbeasca despre acest subiect. Jenner a anuntat oficial pe Instagram, duminica, faptul ca a nascut o fetita pe 1 februarie. Si-a cerut scuze fanilor pentru…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Singurul exemplar Mercedes-Maybach G 650 Landaulet din Romania ii apartine omului de afaceri Ion Tiriac, masina de 340.0000 euro + TVA fiind adaugata in Tiriac Collection - galeria personala a tenismenului, deschisa si publicului. Acest Clasa G cu totul si cu totul special, cu o productie limitata la…

- Tone de portocale furate cu mașina, in Sevilia. O mașina care circula cu o viteza foarte mica le-a atras atenția polițiștilor, care au fost uimiți sa descopere o cantitatea foarte mare de portocale in portbagaj și pe bancheta din spate a autovehiculului, potrivit euronews.

- In timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business Insider.…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Starul hollywoodian știe sa faca afaceri! Colecționar de mașini scumpe, Arnold Schwarzenegger a decis sa-și ia la revedere de la un bolid de lux din garajul sau. Cat a obținut in urma acestei tranzacții? Frumoasa suma de 2, 5 milioane de dolari! A cumparat acest bolid in 2015 Ce mașina i-a adus un asemenea…

- McLaren a lansat un nou proiect special dezvoltat de divizia Special Operations. Botezata MSO X, ediția speciala are la baza modelul 570S, dar preia o serie de elemente de caroserie de pe varianta de circuit 570S GT4.

- Un om de afaceri din Lugoj a ramas fara mașina in fix trei minute. Acesta a coborat din mașina, un Maserati Ghibli, care costa aproximativ 80.0000 de euro, și a lipsit cateva minute. Suffcient insa pentru ca hoții sa dispara cu mașina.

- NEWS ALERT Accident pe centura Clujului. A scapat cu viata dupa ce parapetul metalic a intrat prin parbriz FOTO Accident grav petrecut miercuri seara pe Centura Valcele-Apahida. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, dupa ce o mașina a rupt parapeții de beton de pe marginea drumului și s-a rasturnat…

- Chiar credeai ca Instagram se va opri din a mai copia Snapchat in 2018? Platforma care se bucra de o imensa popularitate in ultimii ani testeaza acum o funcție, pe care aplicația Snapchat o are deja, care ii notifica pe utilizatori atunci cand cineva face screenshot sau inregistreaza ecranul pe instastories.…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Petru Mircea este de profesie inginer de sunet, el fiind administratorul propriei firme, pe care a infiintat-o in 2004, scrie wowbiz.ro. In 2011, la un an dupa sinuciderea Madalinei Manole, Petru Mircea si-a achizitionat in leasing, prin intermediul firmei, o masina Ford Mondeo care a costat aproximativ…

- Doi tineri de 24 și, respectiv 25 de ani, din Constanța sunt cercetați penal in stare de libertate sub control judiciar, dupa ce sambata, in timp ce petreceau in club, ar fi furat o haina in care se aflau cheile unui autoturism. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi au profitat de cheie…

- Noua achizitie a lui Ion Tiriac este un Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet dintr-o serie de numai 300 de bucati. Evident, frumusetea este expusa in cadrul galeriei Tiriac Collection. Masina este prima decapotabila produsa sub marca Mercedes-Maybach. Daca exteriorul este o adevarata bijuterie, interiorul…

- Un moldovean care și-a cumparat un automobil din Germania a avut parte de o surpriza neplacuta la Vama Sculeni. Aceasta a aflat ca mașina a fost radiata din circulatie de autoritatile din Germania la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut.

- Ion Tiriac a devenit primul posesor din lume al noului Maybach S650 Cabriolet, un bolid care a costat aproximativ 350.000 de euro. Magnatul deține un parc auto impresionant. Masina va fi produsa in doar 300 de exemplare, iar achizitionarea ei i-a amintit miliardarului roman de singurele doua amenzi…

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie”. Avem acum posibilitatea de a publica „povesti” asemeni Snapchat si Instagram, avem posibilitatea de a juca diverse jocuri si alte capabilitati…

- Subdiviziunea Renault Sport anunta ca a pregatit o editie limitata a hatchback-ului Clio R.S. care se numește 18. Masina sport va fi construita in editie limitata si este dedicata celor 40 de ani de activitate in F1, dar si noului monopost al echipei Renault din Formula 1, care urmeaza a fi aratat putin…

- Renault a publicat primele fotografii cu ediția limitata Clio RS 18. Versiunea propusa de Renault imprumuta o serie de elemente vizuale inspirate de monopostul de Formula 1 utilizat de echipa constructorului francez.

- O zi la pisicina se dovedeste a fi una de zile mari nu numai pentru copiii din tabara lui nea Marin. Obosita, Margherita gaseste momentul ideal de a se relaxa pe un sezlong cu un cocktail in mana.

- Justin Bieber a fost suprins complet de spiritul Craciunului și a dus lucrurile atat de departe incat și-a desenat mașina preferata cu mesaje și personaje de Craciun, scrie Cinemablend.com Justin Bieber a publicat pe contul sau de Instagram fotografii cu mașina sa, Mercedes-Benz G-Class proaspat ”decorata”…

- Daca vi se pare ca pretul unui smartphone de top a atins cote exagerate in 2018, cu modele precum Huawei Mate 10 Porsche Design si iPhone X depasind limitele din trecut, probabil ca noua editie speciala a lui Galaxy Note8 nu vi se adreseaza. Samsung a anuntat un parteneriat cu brandul de arta exclusivist…

- La o suta șaptezeci și unu de ani dupa transmiterea primului mesaj electronic pe o linie care se desfașoara alaturi de calea ferata dintre Bruxelles și Antwerp, expedierea finala va fi trimisa și primita pe 29 decembrie. Faptul ca aceasta tehnologie a secolului al XIX-lea este inca in desfașurare…

- Facebook le raspunde criticilor care sustin ca reteaua sociala a "distrus functionarea societatii". Specialistii din Melo Park spun ca platforma poate fi chiar de mare ajutor, cu conditia sa fie folosita intr-o maniera activa. Mai multi cercetatori afirmasera ca Facebook a schimbat radical…

- O mama a fost criticata dur dupa ce a aratat pe o rețea de socializare o imagine cu un munte de cadouri pentru cei trei copii ai sai. Emma Tapping, 27 de ani, le-a cumparat celor trei copii ai sai cate 85 de cadouri de caciula pentru ziua de Craciun, daruri care au costat in jur de 1500 de lire sterline,…