Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este 'de ani de zile' victima a atacurilor cibernetice americane, a afirmat marti Kremlinul, dupa dezvaluirile facute de publicatia New York Times, potrivit careia Statele Unite si-ar fi intensificat intruziunile informatice in reteaua electrica rusa, informeaza AFP potrivit Agerpres. …

- Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu. Temerile unei confruntări între Iran şi Statele Unite au crescut după atacurile asupra…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, luni dupa-amiaza, in legatura cu dezvaluirile cotidianului american The New York Times privind actiuni informatice ale serviciilor secrete americane asupra Rusiei, constatand ca "razboiul cibernetic" este o "posibilitate"."Daca se poate presupune…

- Guvernul american și-a multiplicat intruziunile informatice in rețeaua electrica pentru a avertiza Rusia, suspectata ca ar face același lucru in Statele Unite, și pentru a pregati un eventual atac cibernetic in caz de conflict major intre cele doua țari, a scris New York Times, potrivit AFP. Președintele…

- Guvernul american și-a multiplicat intruziunile informatice în rețeaua electrica pentru a avertiza Rusia, suspectata ca ar face același lucru în Statele Unite, și pentru a pregati un eventual atac cibernetic în caz de conflict major între cele doua țari, a scris New York Times,…

- Secretarul american pe Energie Rick Perry a spus marți ca un proiect de lege privind sancționarea companiilor implicate în proiectul Nord Stream 2 va fi publicat în curând. Kremlinul a raspuns, la rândul sau, ca sancțiunile pe care Statele Unite intenționeaza sa le aplice companiilor…

- Kremlinul a afirmat marți ca sancțiunile pe care Statele Unite intenționeaza sa le aplice companiilor implicate in proiectul Nord Stream 2 ar reprezenta un act de competiție neloiala și vor fi percepute ca ceva inacceptabil pentru Rusia și alte state europene, relateaza Reuters potrivit mediafax.…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…