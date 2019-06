KLM si-a propus sa creeze avionul viitorului: Propulsat electric si mai aerodinamic

Stiri pe aceeasi tema

- KLM va contribui la cercetarea pentru conceptul de zbor inovator cunoscut sub numele de „Flying-V”, care cuprinde o abordare cu totul diferita a designului aeronavelor, pentru sustinerea unui zbor sustenabil pe distante lungi in viitor.

- Adrian Zuckerman se va prezenta in fața Senatului pe data de 20 iunie. Daca acesta primi confirmarea Senatului in urma audierilor va deveni noul ambasador al Statelor Unite in Romania, inlocuindu-l pe Hans Klemm. Senatul SUA este dominat de Partidul Republican. DC News a scris in exclusivitate…

- Brandul electric Byton, inființat de chinezii de la Future Mobility (FMC), are planuri de intrare pe piața europeana in 2020, dupa ce va debuta oficial in acest an pe piața asiatica. Primul model Byton, SUV-ul M-Byte, va avea un singur motor electric de circa 270 CP și o baterie de 71 kWh. Autonomia…

- Specialiștii lucreaza la un avion care va revoluționa turismul. Mai exact, aeronava promite sa duca oamenii în spațiu cu o viteza de cinci ori mai mare decât cea a sunetului. Când ar putea fi gata o astfel de invenție?

- Directorul Misiunii de Cercetare Aeronautica (ARMD) al NASA viziteaza UPB. Directorul Misiunii de Cercetare Aeronautica (ARMD) al NASA, Dr. Jaiwon Shin, va vorbi astazi in cadrul UPB despre ultimele inovații din domeniul aeronauticii și explorarii spațiului. Dr. Jaiwon Shin, administrator asociat al…

- ​Propus la ministerul Justiției în locul lui Tudorel Toader, Eugen Nicolicea admite, pentru prima oara public, ca a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Spiru Haret. ​În CV-ul oficial al deputatului pare doar ca este absolvent al Facultații de drept, fara a se preciza instituția…

- Reprezentanții USR au condamna ferm decizia coaliției PSD-ALDE, susținuta de UDMR și minoritațile naționale, de a crea in Romania zone cu regim derogatoriu de la regimul fiscal, adica mini paradisuri fiscale, in care afaceriștii apropiați puterii sa se imbogațeasca fara a plati taxe și impozite,…

- Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi are sanse mici sa devina primul sef al viitorului Parchet European. Motivul: in negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European, in cele mai multe cazuri castiga Consiliul, a spus fostul sef…