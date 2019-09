Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca opoziția unita are un potențial de 214 de voturi, deci moțiunea de cenzura ar avea cele mai mari șanse sa treaca. Orban a spus ca ulterior moțiunii, dorința PNL este sa provoace alegerile anticipate, dar in caz ca nu se realizeaza acest scenariu, atunci…

- "In acest moment nu alegerile anticipate parlamentare ne lipsesc, ci determinarea, responsabilitatea opozitiei de a guverna, daca pica actualul guvern. Mai intai opozitia trebuie sa vrea cu adevarat sa pice guvernul, dupa care, in caz de reusita, trebuie sa vrea sa guverneze", a declarat Kelemen…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- Ludovic Orban anunța ca PNL va negocia in urmatoarele doua saptamani cu toate grupurile parlamentare pentru demiterea guvernului prin moțiune de cenzura Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni, la finalul ședinței conducerii centrale a partidului, ca formațiunea pe care o conduce…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o noua motiune de cenzura, obiectivul fiind de "a pune capat cât mai repede acestei guvernari toxice, care face un rau imens României", a anuntat, luni, liderul PNL, Ludovic Orban. Orban a spus ca decizia a fost luata…

- PNL a decis sa depuna o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a anuntat, luni, liderul partidului, Ludovic Orban. „PNL a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea…