Stiri pe aceeasi tema

- „Si pesedistii chiar au incercat sa se razbune pe romani. Fizic, nu la figurat, la propriu. Va amintiti intr-o zi de august, in 10 august, romani pasnici, cu familii, cu copii, s-au dus in Piata Victoriei sa isi strige nemultumirea. Si au fost intampinati de jandarmi echipati pentru razboi urban si…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca PSD a vrut sa se razbune fizic pe romani, anul trecut, pe 10 august, insa nu au reușit deoarece romanii au participat la alegerile europarlamentare din 26 mai și nu au votat cu social-democrații.„Și pesediștii chiar au incercat sa se razbune pe romani.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca "nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani". "Azi…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de in...

- Președintele Klaus Iohannis, in aplauzele a 3000 de susținatori, insoțit de președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban și mai mulți lideri ai partidului și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale.

- Președintele Klaus Iohannis, in aplauzele a 3000 de susținatori, insoțit de președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban și mai mulți lideri ai partidului și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale.

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca votul primit de Laura Codruța Kovesi in reuniunea COREPER, pentru functia de procuror sef european, reprezinta o "victorie a Romaniei", in ciuda incercarii de blocaj din partea Guvernului PSD. "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, marti, ambasadorilor romani ca protejarea intereselor romanilor din afara granitelor trebuie sa fie mereu prioritatea lor si a reiterat solicitarea adresata Guvernului si autoritatilor sa organizeze in bune conditii alegerile. "Protejarea intereselor…