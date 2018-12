Stiri pe aceeasi tema

- Parada de 1 Decembrie organizata, sambata, la Alba Iulia, a fost marcata de un moment hazliu provocat de o luptatoare antitero a SRI, care a cazut din mașina de intervenție. Un spectator aflat la parada de 1 Decembrie a filmat, sambata, un moment amuzant care a devenit viral pe rețelele de socializare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie. Deși mai este o saptamana pana la sarbatoarea naționala, Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis insista in a-i cere ministrului justiției Tudorel Toader demisia din GUvern, in urma declanțarii procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Administrația Prezidențiala anunța, joi, ca a primit și va analiza Raportul privind activitatea manageriala de la…

- Președintele Klaus Iohannis a absentat, miercuri seara, de la discuțiile pe tema Brexitului, ținute la Bruxelles, cu participarea șefilor de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene. Potrivit unei fotografii postate pe contul de Twitter al președinteului Parlamentului European, Antonio Tajani,…

- Președintele Klaus Iohannis a sugerat, joi, intr-o declarație de presa susținuta inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca va respinge propunerea ministrului justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. In plus, Iohannis nu a ratat ocazia sa atace din nou Guvernul și coaliția PSD –…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004. Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv ca este…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a lansat un apel catre Ministerul Transporturilor din Romania sa pregateasca “proiecte mature” pentru finantare europeana, scrie Agerpres. Corina Crețu atrage atenția ca transporturile sunt un domeniu in care Romania a pierdut mulți bani și…

- Rectificarea bugetara este blocata in continuare, in urma ședinței de marți a CSAT in care nu s-a dat aviz pentru taierea fondurilor unor servicii secrete. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a suspendat ședința CSAT pana cand Guvernul va reveni cu un nou proiect de rectificare bugetara. Știre…