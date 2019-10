Brandul de țară al României, tot mai sărac pe… an ce trece. Ce valoare are

Ziarul Unirea Brandul de țară al României, tot mai sărac pe… an ce trece. Ce valoare are Brandul de țară al României, tot mai sărac pe… an ce trece. Ce valoarea are. Brandul de ţară al României este evaluat la 216 mld. dolari, cu 3% sub nivelul… [citeste mai departe]