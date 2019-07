Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri urmatoarele decrete:• Decret prin care se ia act de demisia domnului Viorel Ștefan, viceprim-ministru, și se constata incetarea funcției de membru al Guvernului;• Decret prin care se desemneaza domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri, prin vot, ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa detina si calitatea de vicepremier interimar, functie ramasa vacanta prin plecarea lui Viorel Stefan...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 7 iunie a.c., o scrisoare Prim ministrului Romaniei, Vasilica Viorica Dancila, referitoare la propunerea de numire in functia de viceprim ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala.…