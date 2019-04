Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok, vineri, dupa prima sa întâlnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, în plin impas diplomatic cu SUA, relateaza Agerpres.Dupa o ceremonie militara, Kim Jong Un…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un și omologul sau, președintele rus, Vladimir Putin s-au intalnit, joi, pentru primul lor summit la Vladivostok. Cand s-au vazut cei doi au dat mana și au participat la o ședința foto inainte de a se retrage pentru discuții alaturi de delegațiile care ii insoțesc. Președintele…

- O intalnire intre Vladimir Putin și Kim Jong-un ar putea avea loc saptamana viitoare, la Vladivostok. Agenția de presa nord-coreeana da ca probabila data intalnirii, 24 aprilie. Vladimir Putin saluta demersurile diplomatice ale lui Kim Jong-un ce vizeaza ieșirea din izolare in fața Washingtonului, dar…

- Vladimir Putin a semnat, luni, retragerea Rusiei din Tratatul Forțelor Nucleare Internaționale, o decizie similara cu cea luata de Statele Unite. "Vladimir Putin a semnat decretul privind suspendarea punerii in aplicare de catre Federatia Rusa a Tratatului incheiat intre Uniunea Sovietica si SUA privind…

- Presedintele american si lideru nord-coreean au inceput miercuri cea de a doua lor intalnire – de data aceasta la Hanoi – pentru a relua diuscutiile privind denuclearizarea Coreei de Nord si, implicit a peninsulei coreene. Intalnirea dureaza doua zile si, din surse apropiate celor doua delegatii, s-a…

- Nu este exclus ca pentru a-l intalni, in zilele de 27-28 februarie, pe Donald Trump la Hanoi, liderul nord-coreean sa continue tradiția stramoșilor sai, tatal și bunicul, respectiv Kim Ir-sen și Kim Jong-il. Kim Ir-sen, iși reamintesc istoricii, a calatorit timp de mai multe saptamani, in 1974, in vagoane…

- Kim Jong-un, analizeaza posibilitatea deplasarii cu trenul blindat in Vietnam, unde saptamana viitoare va avea o intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Distanta intre Phenian si Vietnam este mai mare de circa 4.000 km, calatoria putand dura aproape trei zile, potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, in mesaje publicate vineri noapte pe Twitter, ca al doilea summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 27 si 28 februarie, la Hanoi, si a subliniat ca, sub conducerea acestuia, Coreea de Nord va deveni o mare sursa de inspiratie economica,…