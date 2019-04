Kievul adoptă o lege care sporește obligativitatea folosirii limbii ucrainene Parlamentul ucrainean a adoptat joi o lege care sporește obligativitatea folosirii limbii ucrainene, cu riscul de a crispa și mai mult relațiile cu populația rusofona din țara, în momentul în care președintele ales Volodimir Zelenski spune ca vrea sa întinda o mâna catre aceasta minoritate, scrie AFP.



Un total de 278 de deputați, fața de un minim cerut de 226, a votat pentru aceasta lege care extinde cotele de folosire a limbii ucrainene în presa audiovizuala și face mai stricta folosirea sa în cadrul oficial.



Documentul stipuleaza primatul limbii…

Sursa articol: hotnews.ro

