Kelemen Hunor: Nu există un lider în zona Opoziţiei care să coaguleze o nouă majoritate Kelemen Hunor a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati in perioada dintre alegeri este legala si constitutionala, insa nu exista un lider care sa coaguleze o astfel de majoritate.



"Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau in cel mai bun caz ambele sa existe, si ideea sa existe si un program si un lider politic. Ideea sa ii omoram pe PSD-isti si pe cei de la ALDE e o idee generoasa, dar ce se va intampla a doua zi? Ok, ai facut, ai rezolvat, in a doua zi ce urmeaza? Eu nu vad ideea in jurul careia se poate forma o majoritate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

