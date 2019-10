Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat imagini fabuloase de la intalnirea liberalilor cu președintele Iohannis la Școala de vara a Tineretului Național Liberal. ”Azi, il avem alaturi de noi pe acela pe care l-aș descrie -...

- „Devine evident ca președintele Iohannis și-o dorește pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toți comentatorii și analiștii independenți. Toți. Inclusiv cei mai degraba favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca așa caștiga sigur. Care e costul? Creșterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri seara, in cadrul conferintei "Centenarul nostru - Tineri pentru o Romanie multiculturala" desfasurata la Sfantu Gheorghe, ca pledeaza pentru un "un consens, un pact national pe invatamant", apreciind ca educatia este unul dintre principalele resorturi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, desemnat, vineri, de Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) candidatul Uniunii la alegerile prezidentiale, a declarat ca urmatorul presedinte va trebui sa regandeasca rolul regional al Romaniei, sa isi asume un rol de lider in Balcani, potrivit Agerpres.Citește…

- "Am uitat sa va spun ca poate americanii m-au plantat in UDMR si acum, cu un astfel de obicei american, un presedinte ii da altui presedinte un mic cadou. Nu stiu daca va mai amintiti, presedintele Trump i-a oferit cadou presedintelui Iohannis o sapca pe care scrie 'Romania great again!'. Din pacate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, dupa refuzul presedintelui Iohannis de a accepta remanierea guvernului si dupa ce a cerut reconfirmarea acestuia in parlament, solutiile sunt fie demisia executivului, fie o motiune de cenzura si instalarea unui nou guvern,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski doreste ca viitorul prim-ministru al tarii sa fie un economist de cariera si relativ un incepator politic ca si el, relateaza duminica dpa. "Cred ca aceasta persoana ar trebui sa fie un economist profesionist", a spus Zelenski, care a votat duminica in alegerile…